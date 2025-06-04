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Этот популярный бьюти-тренд может стоить вам зрения: врач указал на опасность

Среда 04 июня 2025 09:31
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Этот популярный бьюти-тренд может стоить вам зрения: врач указал на опасность Фото: Как искусственные ресницы могут привести к слепоте (pixabay)
Автор: Людмила Жукова

Врач предупредил всех женщин, кто носит искусственные ресницы, что эти косметические средства могут фактически вызвать слепоту.

Как именно популярное средство для красоты вредит глазам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

В чем опасность искусственных ресниц для глаз

Известный врач Саураб Сети предупреждает, что клей, используемый для накладных ресниц, часто содержит формальдегид. Именно это вещество может вызвать аллергические реакции, истончение и окончательную потерю естественных ресниц, а в редких случаях - слепоту.

Национальная служба информации о ядах Великобритании сообщает о 100-150 случаях травм глаз, связанных с клеем, каждый год, но офтальмологи считают, что фактическое количество гораздо выше.

Потенциальные травмы варьируются от серьезных язв и химических ожогов до перфорации роговицы. Хотя сами ресницы, как правило, безвредны, клеи на основе цианоакрилата и консерванты являются основными виновниками большинства травм.

Большинство клеев для наращивания ресниц изготавливаются из цианоакрилата, который может выделять мизерные количества формальдегида как непреднамеренный побочный продукт.

Последствия использования искусственных ресниц

  • Наращивание может ослабить натуральные ресницы, вызывая их выпадение и ломкость.
  • Длинные искусственные ресницы могут перегружать глаза и усиливать эффект сухого глаза, что приводит к дискомфорту и воспалению.
  • Наращивание ресниц может создавать благоприятную среду для бактерий, что приводит к развитию воспалительных процессов.

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