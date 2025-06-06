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Цей оселедець нізащо не можна купувати в магазині навіть зі знижкою

П'ятниця 06 червня 2025 08:34
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Цей оселедець нізащо не можна купувати в магазині навіть зі знижкою Фото: Який оселедець краще не купувати в магазині (moreproduct.com.ua)
Автор: Людмила Жукова

Оселедець - один з найулюбленіших продуктів на столі українців. Його додають до салатів, подають із цибулею, картоплею чи просто як закуску. Але не кожен такий продукт у магазині є безпечним.

Який оселедець краще оминати та як вибрати гарний - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Який оселедець краще не купувати та чому

Занадто яскравий колір

Вас має насторожити, якщо риба має неприродно блискучу або жовтувату шкірку. Такий оселедець може бути оброблений хімікатами або вже зіпсований. Натуральна риба має сірий або сріблястий відтінок, без плям.

Різкий запах

Оселедець повинен пахнути рибою, а не аміаком або оцтом. Наявність різкого, "хімічного" аромату - це дуже тривожний сигнал.

Роздута упаковка

Якщо вакуумна упаковка ніби "роздута" - це може свідчити про розвиток бактерій усередині. Таку рибу купувати категорично не можна.

Осад у маринаді

Якщо ви купуєте оселедець у банці або пластиковому контейнері, то зверніть увагу на рідину. Каламутність, осад або піна - це ознаки псування.

Невідомий виробник

Часто на полицях можна знайти рибу без чітких маркувань або з етикетками, надрукованими з помилками. Це може бути фальсифікат. Віддавайте перевагу перевіреним брендам і уважно читайте склад.

Чим загрожує несвіжа риба

Медики застерігають, що вживання зіпсованого оселедця може викликати харчове отруєння, сальмонельоз, а в деяких випадках - паразитарні інфекції. Особливо обережними слід бути дітям, літнім людям та вагітним.

Щоб уберегти себе та близьких, купуйте оселедець тільки в перевірених магазинах, не нехтуйте строком придатності й довіряйте власним відчуттям. Якщо щось викликає підозру, краще не купуйте!

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В матеріалі були використані такі джерела - CDC, ВООЗ, фахові рекомендації дієтологів.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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