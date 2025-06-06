Эту сельдь ни за что нельзя покупать в магазине даже со скидкой

Сельдь - один из самых любимых продуктов на столе украинцев. Ее добавляют в салаты, подают с луком, картофелем или просто как закуску. Но не каждый такой продукт в магазине является безопасным.

Какую селедку лучше обходить стороной и как выбрать хорошую - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какую сельдь лучше не покупать и почему

Слишком яркий цвет

Вас должно насторожить, если рыба имеет неестественно блестящую или желтоватую кожуру. Такая сельдь может быть обработана химикатами или уже испорчена. Натуральная рыба имеет серый или серебристый оттенок, без пятен.

Резкий запах

Сельдь должна пахнуть рыбой, а не аммиаком или уксусом. Наличие резкого, "химического" аромата - это очень тревожный сигнал.

Раздутая упаковка

Если вакуумная упаковка будто "раздута" - это может свидетельствовать о развитии бактерий внутри. Такую рыбу покупать категорически нельзя.

Осадок в маринаде

Если вы покупаете сельдь в банке или пластиковом контейнере, то обратите внимание на жидкость. Мутность, осадок или пена - это признаки порчи.

Неизвестный производитель

Часто на полках можно найти рыбу без четких маркировок или с этикетками, напечатанными с ошибками. Это может быть фальсификат. Отдавайте предпочтение проверенным брендам и внимательно читайте состав.

Чем грозит несвежая рыба

Медики предостерегают, что употребление испорченной сельди может вызвать пищевое отравление, сальмонеллез, а в некоторых случаях - паразитарные инфекции. Особенно осторожными следует быть детям, пожилым людям и беременным.

Чтобы уберечь себя и близких, покупайте сельдь только в проверенных магазинах, не пренебрегайте сроком годности и доверяйте собственным ощущениям. Если что-то вызывает подозрение, лучше не покупайте!