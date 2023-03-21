Цей одяг нікому не пасує, але його все одно носять багато жінок: у вашій шафі ці речі теж є

Крокси

Смішні гумові капці завоювали своє місце під сонцем дуже швидко. Вони легенькі, зручні, чудово підходять для пляжу, саду, дощової погоди. Їх люблять дорослі та діти, їх носять на вулиці та вдома.

Але у кроксів є одна істотна вада - їх неможливо поєднувати з будь-яким одягом. Вони однаково безглуздо виглядають під штани, шорти, спідницю чи сукню. Вони не підходять до джинсів та спортивного одягу. І по суті, гумові тапки виглядають більш-менш доречно тільки на дачі або в лікарні.

Фото: pinterest.com

Легінси тілесного кольору

Абсолютно незрозумілий винахід виробників, який викликає шок в оточуючих, якщо ви відправитеся в таких штанцях на прогулянку. Особливо в поєднанні з короткою сукнею, светром або подовженою сорочкою.

Такі легінси мають особливість - вони зливаються зі шкірою ніг і з боку зазвичай здається, що ви забули надіти спідницю або штани. А ще – такі лосини дуже сильно підкреслюють усі недоліки фігури.

Фото: pinterest.com

Черевики з відкритим носом

Ще деякий час тому таке взуття навіть вважалося стильним. Але жінки дуже швидко відчули, що такі черевики незручні та погано поєднуються з елементами одягу. Влітку в них спекотно, у прохолодну погоду – ноги мерзнуть.

З боку такі черевики виглядають трохи безглуздо - хотіла взути босоніжки або чоботи, тому відрізала носок.

Фото: pinterest.com

Короткі цілісні комбінезони

Ну здавалося б – створити чудовий ансамбль із таким комбінезоном дуже просто. Накинула піджак, додала намисто та взуття на підборах. А насправді багато жінок знають, що такий комбінезон гарний тільки влітку на дачі або на пляжі. Оскільки він створює труднощі під час походу до туалету.

Є ще один недолік - у жінок невеликого зросту такий комбінезон візуально робить тіло ще меншим і ширшим.

Фото: pinterest.com

Ажурні колготки

Дуже непрактична річ, яка має кожна жінка. В шафі. Чорні ажурні колготки не поєднуються практично з жодним одягом і часом можуть виглядати навіть вульгарно. А у тілесних інше лихо – здалеку малюнок створює враження, що шкіра на ногах із дефектами.

Фото: pinterest.com

Сукні із завищеною талією

Був колись стиль суконь, які були популярними у XIX столітті, і він називався ампір. Особливість фасону – талія завищена та розташовується під грудьми. Вкрай рідко така сукня виглядає на жінці красиво, найчастіше вона здається вагітною.

І до речі, є блузи з підвищеною талією - вони виглядають більш привабливо.

Фото: pinterest.com

Облягаючі літні шорти з відворотами

Влітку часто можна побачити на жінках короткі шорти з відворотами. І дуже рідко це виглядає красиво. Найчастіше вони підкреслюють недоліки фігури й відкривають внутрішній бік стегна, який виглядає ідеально тільки у спортсменок.

А ще такі шорти часто виглядають як подовжені труси й дивно дивляться навіть на пляжі.

Фото: pinterest.com