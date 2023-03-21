Эта одежда никому не идет, но ее все равно носят многие женщины: в вашем шкафу эти вещи тоже есть

Кроксы

Смешные резиновые тапочки завоевали свое место под солнцем очень быстро. Они легкие, удобные, отлично подходят для пляжа, сада, дождливой погоды. Их любят взрослые и дети, их носят на улице и дома.

Но у кроксов есть один существенный недостаток - их невозможно сочетать с любой одеждой. Они одинаково нелепо смотрятся под штаны, шорты, юбку или платье. Они не подходят к джинсам и спортивной одежде. И по сути, резиновые тапки выглядят болек-менее уместно только на даче или в больнице.

Фото: pinterest.com

Легинсы телесного цвета

Совершенно непонятное изобретение производителей, которое вызывает шок у окружающих, если вы отправитесь в таких штанишках на прогулку. Особенно в сочетании с коротким платьем, свитером или удлиненной рубашкой.

У таких легинсов есть особенность - они сливаются с кожей ног и со стороны обычно кажется, что вы забыли надеть юбку или штаны. А еще - такие лосины очень сильно подчеркивают все недостатки фигуры.

Фото: pinterest.com

Ботинки с открытым носом

Еще некоторое время назад такая обувь даже считалась стильной. Но женщины очень быстро почувствовали, что такие ботинки неудобны и плохо сочетаются с элементами одежды. Летом в них жарко, в прохладную погоду - ноги мерзнут.

Со стороны такие ботиночки смотрятся немного нелепо - хотела обуть босоножки или сапоги, потому отрезала носок.

Фото: pinterest.com

Короткие цельные комбинезоны

Ну казалось бы - создать отличный ансамбль с таким комбинезоном очень просто. Накинула пиджак, добавила бусы и обувь на каблуке. А на деле многие дамы знают, что такой комбинезон хорош только летом на даче или на пляже. Так как он создает трудности во время похода в туалет.

Есть и еще один недостаток - у женщин небольшого роста такой комбинезон визуально делает тело еще меньше и шире.

Фото: pinterest.com

Ажурные колготки

Весьма непрактичная вещь, которая есть у каждой женщины. В шкафу. Черные ажурные колготки не сочетаются практически ни с какой одеждой и порой могут выглядеть даже вульгарно. А у телесных другая беда - издалека рисунок создает впечатление, что кожа на ногах с дефектами.

Фото: pinterest.com

Платья с завышенной талией

Был когда-то стиль платьев, которые были популярны в XIX веке, и он назывался ампир. Особенность фасона - талия завышена и располагается под грудью. Крайне редко такое платье смотрится на женщине красиво, чаще всего она кажется беременной.

И кстати, есть блузы с завышенной талией - они смотрятся более привлекательно.

Фото: pinterest.com

Облегающие летние шорты с отворотами

Летом часто можно увидеть на женщинах облегающие короткие шорты с отворотами. И крайне редко это выглядит красиво. Чаще всего - они подчеркивают недостатки фигуры и открывают внутреннюю сторону бедра, которая выглядит идеально только у спортсменок.

А еще такие шорты часто выглядят как удлиненные трусы и странно смотрятся даже на пляже.

Фото: pinterest.com