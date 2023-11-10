Цей незвичний текст покаже, чи є у ваших стосунків майбутнє. Ось що треба зробити

Як перевірити свої стосунки

Аліса розповіла, що коли проводить час з новим другом або потенційним партнером, вона із захопленням вказує на птаха, який літає поблизу, або щось, здавалося б, незначне, щоб побачити, чи відповість чоловік взаємністю на предмет її захоплення. Свій тест дівчина називає "пташиним".

Кажуть, що цей простий трюк демонструє "заявку на зв’язок" і є хорошим показником сумісності та того, наскільки людина готова вкладатись у стосунки.

Американка зазначила, що зазвичай використовує цей тест як лакмусовий папірець на початку романтичних стосунків, а також для дружби та членів сім’ї.

Як діє цей тест на практиці

Аліса пояснила, що якщо на побаченні або на зустрічі з новим другом ви говорите щось, що може здатися неважливим, і людина відповідає "щирою цікавістю", це хороший знак того, що стосунки триватимуть.

Але якщо новий друг не розділить вашу цікавість, то це дуже поганий знак, за словами Аліси.

"Я кажу вам, робіть це зі своїми друзями, робіть це з членами своєї родини. "Пташиний тест" ніколи не підводить", - додає дівчина.

Відео Аліси, на якому вона ділиться своїм лайфхаком, переглянули 4,5 млн разів. Дехто із глядачів навіть скористався цим тестом і поділився своїм результатом.

"Ваш друг або партнер повинен проявити інтерес, тому що ви зацікавлені, і тому це стає для вас важливим", - прокоментував один користувач.