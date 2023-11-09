Як зрозуміти, що чоловік не хоче одружуватися: 9 ознак, які розкриють усю правду

У стосунках часто настає момент, коли жінку цікавить єдине питання - чи хоче чоловік з нею одружитися. І якщо поговорити на цю тему страшно або соромно, розкрити усю правду допоможуть поради експертів.

Які 9 ознак свідчать про те, що чоловік не хоче одружуватися, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Він уникає весіль. Якщо чоловік не хоче йти з вами на свято друзів або родичів та категорично проти відвідування церемоній, навіть знаходить безліч "відмазок" - до власного весілля він теж не готовий.

Він ніколи не говорить про шлюб. Якщо ви починаєте розмову про весілля, а ваш обранець миттєво змінює тему та не приховує огиди - він точно не хоче одружуватися. Спостерігайте, як чоловік реагує на слова інших про шлюб, його міміка усе покаже.

Як зрозуміти, чи готовий чоловік до весілля (фото: freepik com)

Він нічого не планує. Якщо ви бачите, що ваш чоловік живе одним днем та нічого не хоче продумувати наперед, перспектива одруження його точно не цікавить. Він не стане планувати шлюб й створення родини, адже не хоче навіть знати, що буде робити за тиждень чи місяць.

Він постійно вигадує виправдання. Коли чоловік каже, що у нього немає часу на весілля або ж йому треба підкорити Еверест то того, як він одружиться - скоріше за все, він не планує ані сходження на гору, ані шлюб.

Він каже, що його і так все влаштовує. Якщо ваш чоловік щиро дивується вашим питанням про шлюб й говорить, що не бачить сенсу переводити стосунки на новий рівень - не тіште себе мріями про весілля. Він чесно зізнається, що нічого змінювати не хоче і не буде.

Чоловік, який не хоче весілля, уникає розмов про дітей (фото: freepik com)

Він постійно сумує за минулим. Якщо ваш обранець пригадує своє життя у студентські роки або ж ностальгує за тим, як йому жилося до того моменту, поки він не зустрів вас - мріяти про весілля не варто. Ймовірно, такий чоловік ще не готовий до чогось серйозного та марить пригодами.

Його не цікавить ваше майбутнє. Пригадайте, як ваш обранець реагує на те, що ви розповідаєте йому про свої плани. Якщо йому плювати на те, чого ви хочете і як будете жити далі - своє майбутнє він точно бачить не з вами.

Він обирає друзів, які неодружені. Коли ваш чоловік не хоче проводити час з одруженими парами та полюбляє парубоцькі вечірки, він підсвідомо уникає усього, що б говорило про серйозні стосунки та шлюб. Малоймовірно, що ваш обранець раптом передумає та захоче весілля.

Як зрозуміти, що чоловік не хоче одружуватися (фото: freepik com)

Він ніколи не говорить про створення сім'ї. Експерти наголошують на тому, що у чоловіків немає "годинника", який "цокає" та спонукає їх заводити дітей та дружину. Тому зазвичай вони вважають, що народження сина чи доньки - логічний процес після одруження. Якщо ж чоловік не хоче навіть говорити про дітей, то він не думає і про весілля.