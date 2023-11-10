Этот необычный текст покажет, есть ли у ваших отношений будущее. Вот что нужно сделать

Как проверить свои отношения

Алиса рассказала, что когда проводит время с новым другом или потенциальным партнером, она с восхищением указывает на птицу поблизости или что-нибудь другое, казалось бы, незначительное, чтобы увидеть, ответит ли мужчина взаимностью на ее восхищение. Своей тест она называет "птичьим".

Говорят, что этот простой трюк демонстрирует "заявку на связь" и является хорошим показателем совместимости и того, как человек готов вкладываться в отношения.

Американка отметила, что обычно использует этот тест в качестве лакмусовой бумажки в начале романтических отношений, а также для друзей и членов семьи.

Как действует этот тест на практике

Алиса объяснила, что если на свидании или на встрече с новым другом вы говорите что-то, что может показаться неважным, и человек отвечает "искренним любопытством", это хороший знак того, что отношения будут продолжаться.

Но если новый друг не разделит ваше любопытство, то это очень плохой знак, по словам Алисы.

"Я говорю вам, делайте это со своими друзьями, делайте это с членами своей семьи. "Птичий тест" никогда не подводит", - добавляет девушка.

Видео Алисы, на котором она делится своим лайфхаком, просмотрели 4,5 млн раз. Некоторые из зрителей даже воспользовались этим тестом и поделились своим результатом.

"Ваш друг или партнер должен проявить интерес, потому что вы заинтересованы, и потому это становится для вас важным", - прокомментировал один пользователь.