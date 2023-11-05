Чоловік розлучився з коханою та назвав помилки, якими він "вбив" шлюб

Чоловік, який розлучився із коханою, назвав свої головні помилки. Він визнав, що йому важко було переживати розрив, але в цей період йому вдалося проаналізувати свою поведінку. І тоді чоловік зрозумів, якими вчинками він "вбив" свій шлюб.

"Я погладшав"

За словами чоловіка, він має на увазі не лише свою вагу, яка теж сильно збільшилася під час шлюбу. Йдеться про те, що чоловіки починають лінуватися, комфорт у стосунках сприймається як належне. І тоді все починає повільно котитися у прірву.

"Шлюб із самого початку здавався мені досить легким. Я думав, що ми з моєю дружиною одружилися, тому що нам було добре разом, ось і все. Я був на 99% впевнений, що можу бути собою і робити все, що захочу... Я майже не замислювався про шлюб. Я діяв на автопілоті, і це було величезною помилкою. Почніть приділяти увагу своєму шлюбу", - зазначив чоловік.

Ці помилки руйнують відносини (фото: freepik.com)

"Я став егоїстом у ліжку"

Чоловік зізнався, що він був ледь не найгіршим коханцем. Він зазначив, що багато хто навіть не підозрює, наскільки вони жахливі в ліжку, а потім опиняються на самоті. У сексі потрібно думати не лише про себе.

"Вона була досить промовистою та відкритою, намагаючись розповісти мені про речі, які "працювали" для неї або "не працювали". Я ніколи не розумів цього, тому що ніколи по-справжньому не слухав. Мені подобалося займатися сексом із гарячою жінкою, і на цьому все", - зізнався чоловік.

Як врятувати шлюб (фото: freepik.com)

"Я не допомагав оплачувати рахунки"

У шлюбі часто буває так, що фінансові питання вирішує жінка. Вона платить за комунальні послуги, розподіляє бюджет та інше. За словами чоловіка, він завжди забезпечував сім'ю, але ніколи не допомагав коханій розпоряджатися грошима.

"Більшість жінок хочуть і заслуговують на те, щоб про них дбали, якими б незалежними і рішучими вони не були. Вони хочуть відчувати ту безпеку, яку можна отримати, тільки знаючи, що її партнер все усвідомлює. Частково це фактична оплата рахунків, інвестиції та знання того, скільки ви витрачаєте у продуктовому магазині", - радить чоловік.

Чоловік розповів, як він "докотився" до розлучення (фото: freepik.com)

"Я вимовляв слова, які не можна забрати назад"

Під час сварок люди можуть кривдити навіть того, кого люблять. Чоловік радить обмірковувати усі слова. В іншому випадку ви можете вимовити вголос те, про що потім будете дуже шкодувати.

"Я плювався отрутою. Це була моя головна лінія захисту, коли ми з дружиною сварилися через ту чи іншу дрібницю. На той час я не усвідомлював, наскільки незріло і безглуздо було справлятися з ситуаціями, зводячи захисні стіни замку тільки для того, щоб мене не поранили чиїсь звинувачення чи спроби поговорити по-дорослому", - резюмував чоловік.