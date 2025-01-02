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Цей незвичний спосіб допоможе легко позбутися закачування в автомобілі

Як уникнути закачування в автомобілі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Найчастіше у транспорті закачує дітей, але дорослі також можуть страждати від неприємних відчуттів, подорожуючи автомобілем, потягом чи літаючи літаком. Лікар назвав цікавий спосіб боротьби з цією проблемою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТікТок-сторінку доктор Карана Раджа.

Як уникнути закачування в автомобілі

За його словами, закачування виникає через "програмний збій у вашому мозку".

Зокрема, такий спосіб може допоїти не всім, але спробувати варто.

Інші способи

Якщо ви відчуваєте закачування, не слід робити наступне:

@dr.karanr

If you suffer with motion or travel sickness…this nausea hack actually works!

original sound - Dr Karan Raj
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