Цей незвичний спосіб допоможе легко позбутися закачування в автомобілі

Найчастіше у транспорті закачує дітей, але дорослі також можуть страждати від неприємних відчуттів, подорожуючи автомобілем, потягом чи літаючи літаком. Лікар назвав цікавий спосіб боротьби з цією проблемою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТікТок-сторінку доктор Карана Раджа.
За його словами, закачування виникає через "програмний збій у вашому мозку".
Зокрема, такий спосіб може допоїти не всім, але спробувати варто.
Якщо ви відчуваєте закачування, не слід робити наступне:
@dr.karanr
If you suffer with motion or travel sickness…this nausea hack actually works!original sound - Dr Karan Raj
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