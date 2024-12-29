Три прості, але ефективні способи, які захистять організм від мікробів взимку

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health harvard .

Як поширюються мікроби

Респіраторні віруси - ті, що вражають верхні дихальні шляхи (ніс, рот, горло) поширюються, коли хворі люди кашляють, чхають або розмовляють, посилаючи інфекційні агенти в повітря. Якщо їх вдихнути, можна захворіти.

Також можна заразитися респіраторним вірусом, торкаючись нещодавно заражених поверхонь, а потім торкаючись очей, носа чи рота, хоча ризик вважається нижчим порівняно з вірусами, які вдихають.

Як захиститись

Регулярно мийте руки

Необхідно мити руки, як тільки ви повернетеся додому після прогулянки, особливо перш ніж торкатися обличчя, носа або рота.

Намильте руки та мийте протягом 20 секунд.

"Шлунково-кишкові віруси витриваліші за інші мікроби, тому вам потрібно мити руки трохи довше, щоб захиститися від них", - каже доктор Деніел Куріцкес.

Носіть маску для обличчя

Маски для обличчя запобігають потраплянню вірусів у ніс або рот. Подумайте над тим, щоб носити маску в багатолюдних приміщеннях, де мікроби легко переходять від людини до людини.

Це особливо важливо, якщо у вас захворювання легенів або серця, адже ви більш вразливіші.

Зробіть щеплення

Вакцинація проти COVID-19 та грипу запобігає важким перебігам захворювання.

Також, якщо члени родини мають респіраторну або шлунково-кишкову хворобу, то варто уникати тісного контакту та носити маску.

Для дезінфекції поверхонь, заражених респіраторними вірусами, використовуйте дезінфікуючі засоби або 70% розчин ізопропілового спирту.

Чого не потрібно робити

Є деякі способи, які, ймовірно, не будуть дієвими у захисті від мікробів.

Переодягати, коли повертаєтесь додому

Деякі люди не хочуть сидіти на ліжку чи дивані в тому самому одязі, в якому вони були поза домом, наприклад, на роботі, в автобусі чи метро. Але немає доказів того, що ви заразитеся респіраторними чи шлунково-кишковими хворобами, якщо це зробите.

Одягати гумові рукавички, коли користуєтесь банкоматом

До вас багато людей торкалися банкомату чи іншого приладу, але все, що вам потрібно зробити після цього - використати дезінфікуючий засіб для рук, не торкатися обличчя та мити руки з милом і водою, коли це можливо.