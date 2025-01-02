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Этот необычный способ поможет легко избавиться от укачивания в автомобиле

Как избежать укачивания в автомобиле (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чаще всего в транспорте укачивает детей, но взрослые также могут страдать от неприятных ощущений, путешествуя автомобилем, поездом или летая самолетом. Врач назвал интересный способ борьбы с этой проблемой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТикТок-страницу доктор Карана Раджа.

Как избежать укачивания в автомобиле

По его словам, укачивание возникает из-за "программного сбоя в вашем мозгу".

В частности, такой способ может помочь не всем, но попробовать стоит.

Другие способы

Если вы чувствуете укачивание, не следует делать следующее:

@dr.karanr

If you suffer with motion or travel sickness…this nausea hack actually works!

original sound - Dr Karan Raj
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