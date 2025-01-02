Этот необычный способ поможет легко избавиться от укачивания в автомобиле

Как избежать укачивания в автомобиле

По его словам, укачивание возникает из-за "программного сбоя в вашем мозгу".

В частности, такой способ может помочь не всем, но попробовать стоит.

Другие способы

Если вы чувствуете укачивание, не следует делать следующее:











