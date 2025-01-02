Цей незвичний спосіб допоможе легко позбутися закачування в автомобілі

Найчастіше у транспорті закачує дітей, але дорослі також можуть страждати від неприємних відчуттів, подорожуючи автомобілем, потягом чи літаючи літаком. Лікар назвав цікавий спосіб боротьби з цією проблемою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТікТок -сторінку доктор Карана Раджа.

Як уникнути закачування в автомобілі

Лікар сказав, що існує природний спосіб боротьби з "автомобільною хворобою", який не потребує ліків. Реагуючи на відео жінки в незвичайних окулярах, він каже, що людям з такою проблемою варто спробувати цей спосіб.

За його словами, закачування виникає через "програмний збій у вашому мозку".

"Ваші очі та ваші вуха сприймають різні сенсорні сигнали. Наприклад, якщо ви перебуваєте в транспортному засобі, який рухається, чи то автомобіль, човен чи літак, ваші вуха та вестибулярний апарат відчувають рух, але очі та тіло бачать внутрішнє середовище відносно статичними", - додав він.

Мозок отримує суперечливі сигнали від обох систем органів, на які він покладається, щоб визначити, де він знаходиться. Через це сигнали вашого тіла не працюють разом і плутаються.

Тому ця помилка сумісності призводить до відчуття нудоти.

Ці окуляри насправді не мають лінз, натомість оправа заповнені рідиною, що створює штучний рухомий горизонт відповідно до руху транспортного засобу, у якому ви перебуваєте.

"Штучний рух біля лінії очей має змусити очі повторно синхронізувати своє відчуття рівноваги", - зазначив медик.

Зокрема, такий спосіб може допоїти не всім, але спробувати варто.

Інші способи

Якщо ви відчуваєте закачування, не слід робити наступне:

не читайте, не дивіться фільми та не користуйтеся електронними пристроями

не дивіться на рухомі об'єкти, наприклад на машини, що проїжджають повз

не їжте важкої їжі, гострої їжі та не вживайте алкоголь незадовго до або під час подорожі

Також є три альтернативні методи, які ви можете спробувати:

таблетки

пластирі - можна використовувати дорослим і дітям старше 10 років

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