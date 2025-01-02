Цей незвичний спосіб допоможе легко позбутися закачування в автомобілі
Найчастіше у транспорті закачує дітей, але дорослі також можуть страждати від неприємних відчуттів, подорожуючи автомобілем, потягом чи літаючи літаком. Лікар назвав цікавий спосіб боротьби з цією проблемою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТікТок-сторінку доктор Карана Раджа.
Як уникнути закачування в автомобілі
Лікар сказав, що існує природний спосіб боротьби з "автомобільною хворобою", який не потребує ліків. Реагуючи на відео жінки в незвичайних окулярах, він каже, що людям з такою проблемою варто спробувати цей спосіб.
За його словами, закачування виникає через "програмний збій у вашому мозку".
"Ваші очі та ваші вуха сприймають різні сенсорні сигнали. Наприклад, якщо ви перебуваєте в транспортному засобі, який рухається, чи то автомобіль, човен чи літак, ваші вуха та вестибулярний апарат відчувають рух, але очі та тіло бачать внутрішнє середовище відносно статичними", - додав він.
Мозок отримує суперечливі сигнали від обох систем органів, на які він покладається, щоб визначити, де він знаходиться. Через це сигнали вашого тіла не працюють разом і плутаються.
Тому ця помилка сумісності призводить до відчуття нудоти.
Ці окуляри насправді не мають лінз, натомість оправа заповнені рідиною, що створює штучний рухомий горизонт відповідно до руху транспортного засобу, у якому ви перебуваєте.
"Штучний рух біля лінії очей має змусити очі повторно синхронізувати своє відчуття рівноваги", - зазначив медик.
Зокрема, такий спосіб може допоїти не всім, але спробувати варто.
Інші способи
Якщо ви відчуваєте закачування, не слід робити наступне:
- не читайте, не дивіться фільми та не користуйтеся електронними пристроями
- не дивіться на рухомі об'єкти, наприклад на машини, що проїжджають повз
- не їжте важкої їжі, гострої їжі та не вживайте алкоголь незадовго до або під час подорожі
Також є три альтернативні методи, які ви можете спробувати:
- таблетки
- пластирі - можна використовувати дорослим і дітям старше 10 років
- пов’язки для точкового масажу, але вони підходять не всім
@dr.karanr
If you suffer with motion or travel sickness…this nausea hack actually works!original sound - Dr Karan Raj
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