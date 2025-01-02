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Цей незвичний спосіб допоможе легко позбутися закачування в автомобілі

Четвер 02 січня 2025 15:30
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Цей незвичний спосіб допоможе легко позбутися закачування в автомобілі Як уникнути закачування в автомобілі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Найчастіше у транспорті закачує дітей, але дорослі також можуть страждати від неприємних відчуттів, подорожуючи автомобілем, потягом чи літаючи літаком. Лікар назвав цікавий спосіб боротьби з цією проблемою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТікТок-сторінку доктор Карана Раджа.

Як уникнути закачування в автомобілі

Лікар сказав, що існує природний спосіб боротьби з "автомобільною хворобою", який не потребує ліків. Реагуючи на відео жінки в незвичайних окулярах, він каже, що людям з такою проблемою варто спробувати цей спосіб.

За його словами, закачування виникає через "програмний збій у вашому мозку".

"Ваші очі та ваші вуха сприймають різні сенсорні сигнали. Наприклад, якщо ви перебуваєте в транспортному засобі, який рухається, чи то автомобіль, човен чи літак, ваші вуха та вестибулярний апарат відчувають рух, але очі та тіло бачать внутрішнє середовище відносно статичними", - додав він.

Мозок отримує суперечливі сигнали від обох систем органів, на які він покладається, щоб визначити, де він знаходиться. Через це сигнали вашого тіла не працюють разом і плутаються.

Тому ця помилка сумісності призводить до відчуття нудоти.

Ці окуляри насправді не мають лінз, натомість оправа заповнені рідиною, що створює штучний рухомий горизонт відповідно до руху транспортного засобу, у якому ви перебуваєте.

"Штучний рух біля лінії очей має змусити очі повторно синхронізувати своє відчуття рівноваги", - зазначив медик.

Зокрема, такий спосіб може допоїти не всім, але спробувати варто.

Інші способи

Якщо ви відчуваєте закачування, не слід робити наступне:

  • не читайте, не дивіться фільми та не користуйтеся електронними пристроями
  • не дивіться на рухомі об'єкти, наприклад на машини, що проїжджають повз
  • не їжте важкої їжі, гострої їжі та не вживайте алкоголь незадовго до або під час подорожі

Також є три альтернативні методи, які ви можете спробувати:

  • таблетки
  • пластирі - можна використовувати дорослим і дітям старше 10 років
  • пов’язки для точкового масажу, але вони підходять не всім
@dr.karanr

If you suffer with motion or travel sickness…this nausea hack actually works!

original sound - Dr Karan Raj

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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