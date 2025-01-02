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Этот необычный способ поможет легко избавиться от укачивания в автомобиле

Четверг 02 января 2025 15:30
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Этот необычный способ поможет легко избавиться от укачивания в автомобиле Как избежать укачивания в автомобиле (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чаще всего в транспорте укачивает детей, но взрослые также могут страдать от неприятных ощущений, путешествуя автомобилем, поездом или летая самолетом. Врач назвал интересный способ борьбы с этой проблемой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТикТок-страницу доктор Карана Раджа.

Как избежать укачивания в автомобиле

Врач сказал, что существует естественный способ борьбы с "автомобильной болезнью", не требующий лекарств. Реагируя на видео женщины в необычных очках, он говорит, что людям с такой проблемой следует попробовать этот способ.

По его словам, укачивание возникает из-за "программного сбоя в вашем мозгу".

"Ваши глаза и ваши уши воспринимают разные сенсорные сигналы. Например, если вы находитесь в транспортном средстве, которое движется, будь то автомобиль, лодка или самолет, ваши уши и вестибулярный аппарат чувствуют движение, но глаза и тело видят внутреннюю среду относительно статичными", - добавил он.

Мозг получает противоречивые сигналы от обеих систем органов, на которые он полагается, чтобы определить, где он находится. Из-за этого сигналы вашего тела не работают вместе и путаются.

Поэтому эта ошибка совместимости приводит к ощущению тошноты.

Эти очки на самом деле не имеют линз, но вместо этого оправа заполнена жидкостью, которая создает искусственный подвижный горизонт в соответствии с движением транспортного средства, в котором вы находитесь.

"Искусственное движение у линии глаз должно заставить глаза повторно синхронизировать свое чувство равновесия", - отметил медик.

В частности, такой способ может помочь не всем, но попробовать стоит.

Другие способы

Если вы чувствуете укачивание, не следует делать следующее:

  • не читайте, не смотрите фильмы и не пользуйтесь электронными устройствами
  • не смотрите на движущиеся объекты, например на проезжающие мимо машины
  • не ешьте тяжелой пищи, острой пищи и не употребляйте алкоголь незадолго до или во время путешествия

Также есть три альтернативных метода, которые вы можете попробовать:

  • таблетки
  • пластыри - можно использовать взрослым и детям старше 10 лет
  • повязки для точечного массажа, но они подходят не всем
@dr.karanr

If you suffer with motion or travel sickness…this nausea hack actually works!

original sound - Dr Karan Raj

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