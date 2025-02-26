Цей молочний продукт запобігає раку. Є у кожному магазині

Який молочний продукт дуже корисний?

Нове дослідження, опубліковане в журналі Gut Microbes, додає ще один аргумент на користь вживання йогурту. Виявляється, регулярне споживання цього кисломолочного продукту може допомогти знизити ризик розвитку раку правобічних відділів товстої кишки.

Що показало дослідження

Дослідники з Mass General Brigham проаналізували дані понад 100 тисяч жінок-медичних сестер та 51 000 чоловіків-медичних працівників, які спостерігалися протягом трьох десятиліть. Учасники дослідження надавали детальну інформацію про свій спосіб життя, харчування та стан здоров'я, включаючи споживання йогурту та інших молочних продуктів.

Результати показали, що люди, які вживали дві або більше порцій йогурту на тиждень, мали нижчі показники раку правої частини товстої кишки. Цей тип раку є особливо небезпечним, оскільки часто має гірший прогноз лікування порівняно з раком лівої частини товстої кишки.

Як йогурт захищає?

Вчені вважають, що позитивний вплив йогурту пов'язаний зі змінами в мікробіомі кишечника. Регулярне споживання йогурту сприяє збільшенню кількості корисних бактерій, які мають захисні властивості.

Це не перше дослідження, яке підтверджує користь йогурту для здоров'я шлунково-кишкового тракту. Попередні дослідження також пов'язували споживання йогурту зі зниженням ризику остеопорозу та діабету.

Наукова робота мала деякі обмеження, оскільки учасники самостійно надавали інформацію про своє харчування.

Не було з'ясовано, які саме йогурти - звичайні чи ароматизовані - є найбільш корисними. Проте, дієтологи рекомендують обирати звичайний йогурт без доданого цукру та з низьким вмістом жиру.

Важливо зазначити, що вживання йогурту не призводить до загального зниження ризику колоректального раку, а лише стосується правої частини товстої кишки.

Чому йогурт корисний?

Результати дослідження є ще одним підтвердженням важливості здорового харчування для профілактики раку. Регулярне споживання йогурту може бути одним із факторів, який сприяє здоров'ю кишечника та знижує ризик розвитку раку правої частини товстої кишки.

Проте, не варто забувати про інші важливі аспекти здорового способу життя, такі як збалансоване харчування, регулярна фізична активність та своєчасні медичні обстеження.

Зазначимо, що рак правої частини товстої кишки часто має гірший прогноз через особливості його розвитку та пізню діагностику.

Які йогурти обирати?

Відомий тренер зі Львова Віктор Мандзяк радить обирати в магазині несолодкі йогурти з невеликим процентом жиру. Такі продукти некалорійні, але гарно насичують.

За його словами, чим менше калорій в напої або продукті на певний об’єм, тим краще насичення і менше зайвих калорій.

Обираючи знежирене молоко чи йогурт, ви не лише підтримаєте здорову вагу, але й допоможете своїй талії залишатися стрункою.