Этот молочный продукт предотвращает рак. Есть в каждом магазине

Молочные продукты - полезны для нашего организма, если употреблять их с умом. Недавнее исследование показало, что определенный кисломолочный продукт не только приносит пользу, но и предотвращает определенный вид рака.
О каком именно продукте идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.
Новое исследование, опубликованное в журнале Gut Microbes, добавляет еще один аргумент в пользу употребления йогурта. Оказывается, регулярное потребление этого кисломолочного продукта может помочь снизить риск развития рака правосторонних отделов толстой кишки.
Исследователи из Mass General Brigham проанализировали данные более 100 тысяч женщин-медицинских сестер и 51 000 мужчин-медицинских работников, которые наблюдались в течение трех десятилетий. Участники исследования предоставляли подробную информацию о своем образе жизни, питании и состоянии здоровья, включая потребление йогурта и других молочных продуктов.
Результаты показали, что люди, которые употребляли две или более порций йогурта в неделю, имели более низкие показатели рака правой части толстой кишки. Этот тип рака является особенно опасным, поскольку часто имеет худший прогноз лечения по сравнению с раком левой части толстой кишки.
Ученые считают, что положительное влияние йогурта связано с изменениями в микробиоме кишечника. Регулярное потребление йогурта способствует увеличению количества полезных бактерий, которые обладают защитными свойствами.
Это не первое исследование, подтверждающее пользу йогурта для здоровья желудочно-кишечного тракта. Предыдущие исследования также связывали потребление йогурта со снижением риска остеопороза и диабета.
Научная работа имела некоторые ограничения, поскольку участники самостоятельно предоставляли информацию о своем питании.
Не было выяснено, какие именно йогурты - обычные или ароматизированные - являются наиболее полезными. Однако, диетологи рекомендуют выбирать обычный йогурт без добавления сахара и с низким содержанием жира.
Важно отметить, что употребление йогурта не приводит к общему снижению риска колоректального рака, а только касается правой части толстой кишки.
Результаты исследования являются еще одним подтверждением важности здорового питания для профилактики рака. Регулярное потребление йогурта может быть одним из факторов, который способствует здоровью кишечника и снижает риск развития рака правой части толстой кишки.
Однако, не стоит забывать о других важных аспектах здорового образа жизни, таких как сбалансированное питание, регулярная физическая активность и своевременные медицинские обследования.
Отметим, что рак правой части толстой кишки часто имеет худший прогноз из-за особенностей его развития и поздней диагностики.
Известный тренер из Львова Виктор Мандзяк советует выбирать в магазине несладкие йогурты с небольшим процентом жира. Такие продукты некалорийные, но хорошо насыщают.
По его словам, чем меньше калорий в напитке или продукте на определенный объем, тем лучше насыщение и меньше лишних калорий.
Выбирая обезжиренное молоко или йогурт, вы не только поддержите здоровый вес, но и поможете своей талии оставаться стройной.
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