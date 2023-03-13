Цей метод лікування стоматиту небезпечний: лікар пояснила, чому не можна використовувати старий радянський спосіб

Чому не варто використовувати "синьку" при стоматиті

"При використанні метиленового синього є великий ризик всмоктування через поверхню рани", - наголошує лікар.

Вона нагадала, що метиловий синій – це водний розчин, який рекомендується при порізах, подряпинах, опіках, кандидозах та піодермії. Зазвичай його рекомендують наносити на рану чи робити аплікації. Вказується, що ковтати препарат не можна.

Однак "синька" за даними ECHA C&L має цілих 14 кодів небезпеки. Серед яких:

Гостра токсичність

Шкідливий при ковтанні, контакті зі шкірою або при вдиханні

Провокує серйозні ушкодження очей

Ефекти CMR (канцерогенність, мутагенність та токсичність для репродукції).

Небезпека цього препарату підтверджена численними дослідженнями. Лікар навела приклад з них, які вказують, що після ін'єкції розвинувся шок, за кілька годин - парапарез, який потім перейшов параплегію. Це параліч обох нижніх кінцівок.

В одному зі звітів було встановлено зв'язок між використанням метиленового синього та розвитком метгемоглобінемії.

А нещодавно з'явилися деякі побоювання через французьку систему гемонагляду про виникнення важких алергічних реакцій, у тому числі одна смерть.

"Синька" може викликати нудоту, блювання, подразнення слизової оболонки, біль у животі. Крім того – зміни у складі крові, запаморочення, утруднення дихання, метгемоглобінемію.