Этот метод лечения стоматита опасен: врач объяснила, почему нельзя использовать старый советский способ

Почему не стоит использовать "синьку" при стоматите

"При использовании метиленового синего есть большой риск всасывания через поверхность раны", - подчеркивает врач.

Она напомнила, что метиловый синий - это водный раствор, который рекомендуется при порезах, царапинах, ожогах, кандидозах и пиодермии. Обычно его рекомендуют наносить на рану или делать аппликации. Указывается, что глотать препарат нельзя.

Однако "синька" по данным ECHA C&L имеет целых 14 кодов опасности. Среди которых:

Острая токсичность

Вреден при глотании, контакте с кожей или при вдыхании

Провоцирует серьезные повреждения глаз

Эффекты CMR (канцерогенность, мутагенность и токсичность для репродукции).

Опасность этого препарата подтверждена многочисленными исследованиями. Доктор привела в пример несколько из них, которые указывают, что после инъекции развился шок, через несколько часов - парапарез, который потом перешел параплегию. Это паралич обеих нижних конечностей.

В одном из отчетов была установлена связь между использованием метиленового синего и развитием метгемоглобинемии.

А недавно появились некоторые опасения из-за французской системы гемонаблюдения возникновения тяжелых аллергических реакций, в том числе одна смерть.

"Синька" может вызывать тошноту, рвоту, раздражение слизистой оболочки, боль в животе. Кроме того - изменения в составе крови, головокружение, затруднение дыхания, метгемоглобинемию.