RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Этот метод лечения стоматита опасен: врач объяснила, почему нельзя использовать старый советский способ

Какой препарат использовать при стоматите очень опасно (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В советские времена одним из самых популярных методов лечения стоматита был метиленовый синий или как его называли в народе - "синька". И хотя сейчас появилось множество различных препаратов и подходы к лечению стоматита изменились, врачи продолжают выписывать опасную "синьку", в том числе и детям.

Почему нельзя лечить стоматит этим препаратом, насколько он опасен, рассказала врач-стоматолог Леся Шеренговская для канала в Instagram Sviy.doc.

Почему не стоит использовать "синьку" при стоматите

"При использовании метиленового синего есть большой риск всасывания через поверхность раны", - подчеркивает врач.

Она напомнила, что метиловый синий - это водный раствор, который рекомендуется при порезах, царапинах, ожогах, кандидозах и пиодермии. Обычно его рекомендуют наносить на рану или делать аппликации. Указывается, что глотать препарат нельзя.

Однако "синька" по данным ECHA C&L имеет целых 14 кодов опасности. Среди которых:

  • Острая токсичность
  • Вреден при глотании, контакте с кожей или при вдыхании
  • Провоцирует серьезные повреждения глаз
  • Эффекты CMR (канцерогенность, мутагенность и токсичность для репродукции).

Опасность этого препарата подтверждена многочисленными исследованиями. Доктор привела в пример несколько из них, которые указывают, что после инъекции развился шок, через несколько часов - парапарез, который потом перешел параплегию. Это паралич обеих нижних конечностей.

В одном из отчетов была установлена связь между использованием метиленового синего и развитием метгемоглобинемии.

А недавно появились некоторые опасения из-за французской системы гемонаблюдения возникновения тяжелых аллергических реакций, в том числе одна смерть.

"Синька" может вызывать тошноту, рвоту, раздражение слизистой оболочки, боль в животе. Кроме того - изменения в составе крови, головокружение, затруднение дыхания, метгемоглобинемию.

Напомним, ранее мы писали о том, почему при болях в горле не нужно полоскать и есть леденцы.

А еще рассказывали о том, какую воду не стоит пить во время еды.

Читайте РБК-Украина в Google News
стоматитСоветы врачаміфилікування дітей