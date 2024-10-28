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Цей мем підкорив інтернет. Як зараз виглядає та сама жінка, яка кричала на кота

Понеділок 28 жовтня 2024 18:41
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Цей мем підкорив інтернет. Як зараз виглядає та сама жінка, яка кричала на кота Мем жінка з котом залишається популярним і зараз
Автор: Поліна Іваненко

Пам'ятаєте мем, у якому жінка в сльозах кричить, а її кіт при цьому здивовано дивиться, сидячи за столом біля тарілки? Його героїня - зірка реаліті-шоу Тейлор Армстронг.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як зараз виглядає жінка з легендарного мема і чому вона так плакала на тому самому відео.

Як з'явився смішний ролик

Відео, на якому жінка плаче та кричить, а потім у кадрі з'являється кіт, підірвало соцмережі ще у 2019 році. Все почалося зі скріншота, а потім користувачі створили чимало роликів та мемів.

Цей мем підкорив інтернет. Як зараз виглядає та сама жінка, яка кричала на котаЖінка верещить на кота - мем (скриншот)

Ця сцена - фрагмент шоу "Справжні домогосподарки Беверлі-Хіллз" ( Beverly Hills Real Housewife). У цьому проекті Армстронг знімалася багато років. Вона намагалася вирішити проблеми у стосунках з чоловіком, робила відверті зізнання і нерідко їй доводилося плакати.

Приводом для мема стала ситуація, яка точно не смішна. Тейлор плакала та кричала, обговорюючи ймовірне насильство з боку свого чоловіка. При цьому вона сперечалася з іншими жінками і практично не стримувала емоції.

Відео з мемом про жінку з котом

Однак мало хто знає, що кіт з цього мема не є улюбленцем головної героїні відео. Мало того, його навіть не було у тому шоу.

Пухнастий Смадж живе в Онтаріо, а його господиня просто "склеїла" два моменти, додавши до кадрів, де кричить Тейлор, зображення кота. І колаж, що вийшов, вона "залила" на Tumblr.

Вся річ у тому, що котик обожнює сидіти за столом і дуже сердиться, якщо йому не залишають вільний стілець. І те саме фото було зроблено тоді, коли один із гостей вечері, яку влаштували його господарі, відійшов, а Смадж стрибнув на його місце і дуже смішно виглядав.

Цей мем підкорив інтернет. Як зараз виглядає та сама жінка, яка кричала на кота

Мем жінка кричить на кота - скріншот

Як зараз виглядає зірка мема з котом

Сама Тейлор не образилася, коли побачила смішну картинку. Ба більше, вона вдало монетизувала мем, а також використала його для корисної справи. Виявляється, на шоу про домогосподарок зірка реаліті говорила про необхідність боротьби з насильством.

Цей мем підкорив інтернет. Як зараз виглядає та сама жінка, яка кричала на котаЦей мем підкорив інтернет. Як зараз виглядає та сама жінка, яка кричала на кота

Цей мем підкорив інтернет. Як зараз виглядає та сама жінка, яка кричала на кота

Зірка мема із здивованим котом (фото: instagram.com/taylorarmstrong)

І популярність у мережі допомогла їй розвивати свій проект. Зараз вона активно веде соцмережі, знімається у нових шоу, записує підкасти.

Цей мем підкорив інтернет. Як зараз виглядає та сама жінка, яка кричала на котаЦей мем підкорив інтернет. Як зараз виглядає та сама жінка, яка кричала на кота

Цей мем підкорив інтернет. Як зараз виглядає та сама жінка, яка кричала на кота

Хто був у мемі із здивованим котом за столом (фото: instagram.com/taylorarmstrong)

Тейлор вже 53 роки, вона чудово виглядає та збирає чимало компліментів у соцмережах. І навіть зараз, за кілька років після піку "вірусності" мема, Армстронг не забуває використовувати його для збільшення популярності.

Цей мем підкорив інтернет. Як зараз виглядає та сама жінка, яка кричала на кота

Цей мем підкорив інтернет. Як зараз виглядає та сама жінка, яка кричала на котаЦей мем підкорив інтернет. Як зараз виглядає та сама жінка, яка кричала на котаЦей мем підкорив інтернет. Як зараз виглядає та сама жінка, яка кричала на кота

Жінка з мема з котом (фото: instagram.com/taylorarmstrong)

До речі, нещодавно ми розповідали, що у Львові блогерку вигнали з бару через російський банк.

Крім цього, нещодавно стало відомо, як зараз виглядає красуня Маїза з мелодрами "Клон".

Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, сторінка Тейлор Армстронг в Instagram.

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