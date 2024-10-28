Цей мем підкорив інтернет. Як зараз виглядає та сама жінка, яка кричала на кота

Пам'ятаєте мем, у якому жінка в сльозах кричить, а її кіт при цьому здивовано дивиться, сидячи за столом біля тарілки? Його героїня - зірка реаліті-шоу Тейлор Армстронг.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як зараз виглядає жінка з легендарного мема і чому вона так плакала на тому самому відео.

Як з'явився смішний ролик

Відео, на якому жінка плаче та кричить, а потім у кадрі з'являється кіт, підірвало соцмережі ще у 2019 році. Все почалося зі скріншота, а потім користувачі створили чимало роликів та мемів.

Жінка верещить на кота - мем (скриншот)

Ця сцена - фрагмент шоу "Справжні домогосподарки Беверлі-Хіллз" ( Beverly Hills Real Housewife). У цьому проекті Армстронг знімалася багато років. Вона намагалася вирішити проблеми у стосунках з чоловіком, робила відверті зізнання і нерідко їй доводилося плакати.

Приводом для мема стала ситуація, яка точно не смішна. Тейлор плакала та кричала, обговорюючи ймовірне насильство з боку свого чоловіка. При цьому вона сперечалася з іншими жінками і практично не стримувала емоції.

Відео з мемом про жінку з котом

Однак мало хто знає, що кіт з цього мема не є улюбленцем головної героїні відео. Мало того, його навіть не було у тому шоу.

Пухнастий Смадж живе в Онтаріо, а його господиня просто "склеїла" два моменти, додавши до кадрів, де кричить Тейлор, зображення кота. І колаж, що вийшов, вона "залила" на Tumblr.

Вся річ у тому, що котик обожнює сидіти за столом і дуже сердиться, якщо йому не залишають вільний стілець. І те саме фото було зроблено тоді, коли один із гостей вечері, яку влаштували його господарі, відійшов, а Смадж стрибнув на його місце і дуже смішно виглядав.

Мем жінка кричить на кота - скріншот

Як зараз виглядає зірка мема з котом

Сама Тейлор не образилася, коли побачила смішну картинку. Ба більше, вона вдало монетизувала мем, а також використала його для корисної справи. Виявляється, на шоу про домогосподарок зірка реаліті говорила про необхідність боротьби з насильством.

Зірка мема із здивованим котом (фото: instagram.com/taylorarmstrong)

І популярність у мережі допомогла їй розвивати свій проект. Зараз вона активно веде соцмережі, знімається у нових шоу, записує підкасти.

Хто був у мемі із здивованим котом за столом (фото: instagram.com/taylorarmstrong)

Тейлор вже 53 роки, вона чудово виглядає та збирає чимало компліментів у соцмережах. І навіть зараз, за кілька років після піку "вірусності" мема, Армстронг не забуває використовувати його для збільшення популярності.

Жінка з мема з котом (фото: instagram.com/taylorarmstrong)