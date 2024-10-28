Этот мем покорил интернет. Как сейчас выглядит та самая женщина, которая кричала на кота
Помните мем, в котором женщина в слезах кричит, а ее кот при этом удивленно смотрит, сидя за столом у тарелки? Его героиня - звезда реалити-шоу Тейлор Армстронг.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как сейчас выглядит женщина из легендарного мема и почему она так плакала на том самом видео.
Как появился смешной ролик
Видео, на котором женщина плачет и кричит, а затем в кадре появляется кот, подорвало соцсети еще в 2019 году. Все началось со скриншота, а затем юзеры создали немало роликов и мемов.
Женщина орет на кота - мем (скриншот)
Эта сцена - фрагмент шоу "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз" (Beverly Hills Real Housewife). В этом проекте Армстронг снималась очень много лет. Она пыталась решить проблемы в отношениях с мужем, делала откровенные признания и нередко ей приходилось плакать.
Поводом для мема стала ситуация, которая точно не является смешной. Тейлор плакала и кричала, обсуждая вероятное насилие со стороны своего мужа. При этом она сильно спорила с другими женщинами и практически не сдерживала эмоции.
Видео с мемом о женщине с котом
Однако мало кто знает, что кот из этого мема не является питомцем главной героини видео. Более того, его даже не было в том шоу.
Пушистый Смадж живет в Онтарио, а его хозяйка попросту "склеила" два момента, добавив к кадрам с кричащей Тейлор изображение кота. И получившийся коллаж она "залила" на Tumblr.
Все дело в том, что котик обожает сидеть за столом и очень злится, если ему не оставляют свободный стул. И то самое фото было сделано тогда, когда один из гостей ужина, который устроили его хозяева, отошел, а Смадж прыгнул на его место и очень смешно выглядел.
Мем женщина кричит на кота - Woman yelling at a cat (скриншот)
Как сейчас выглядит звезда мема с котом
Сама Тейлор не обиделась, когда увидела смешную картинку. Более того, она успешно монетизировала мем, а также использовала его для полезного дела. Оказывается, на шоу о домохозяйках звезда реалити говорила о необходимости борьбы с насилием.
Звезда мема с удивленным котом (фото: instagram.com/taylorarmstrong)
И популярность в сети помогла ей развивать свой проект. Сейчас она активно ведет соцсети, снимается в новых шоу, записывает подкасты.
Кто был в меме с удивленным котом за столом (фото: instagram.com/taylorarmstrong)
Тейлор уже 53 года, она прекрасно выглядит и собирает немало комплиментов в соцсетях. И даже сейчас, спустя несколько лет после пика "вирусности" мема, Армстронг не забывает использовать его для увеличения популярности.
Женщина из мема с котом (фото: instagram.com/taylorarmstrong)
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Во время написания материала были использованы источники: Википедия, страница Тейлор Армстронг в Instagram.