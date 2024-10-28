Этот мем покорил интернет. Как сейчас выглядит та самая женщина, которая кричала на кота

Помните мем, в котором женщина в слезах кричит, а ее кот при этом удивленно смотрит, сидя за столом у тарелки? Его героиня - звезда реалити-шоу Тейлор Армстронг.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как сейчас выглядит женщина из легендарного мема и почему она так плакала на том самом видео.

Как появился смешной ролик

Видео, на котором женщина плачет и кричит, а затем в кадре появляется кот, подорвало соцсети еще в 2019 году. Все началось со скриншота, а затем юзеры создали немало роликов и мемов.

Женщина орет на кота - мем (скриншот)

Эта сцена - фрагмент шоу " Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз" ( Beverly Hills Real Housewife). В этом проекте Армстронг снималась очень много лет. Она пыталась решить проблемы в отношениях с мужем, делала откровенные признания и нередко ей приходилось плакать.

Поводом для мема стала ситуация, которая точно не является смешной. Тейлор плакала и кричала, обсуждая вероятное насилие со стороны своего мужа. При этом она сильно спорила с другими женщинами и практически не сдерживала эмоции.

Видео с мемом о женщине с котом

Однако мало кто знает, что кот из этого мема не является питомцем главной героини видео. Более того, его даже не было в том шоу.

Пушистый Смадж живет в Онтарио, а его хозяйка попросту "склеила" два момента, добавив к кадрам с кричащей Тейлор изображение кота. И получившийся коллаж она "залила" на Tumblr.

Все дело в том, что котик обожает сидеть за столом и очень злится, если ему не оставляют свободный стул. И то самое фото было сделано тогда, когда один из гостей ужина, который устроили его хозяева, отошел, а Смадж прыгнул на его место и очень смешно выглядел.

Мем женщина кричит на кота - Woman yelling at a cat (скриншот)

Как сейчас выглядит звезда мема с котом

Сама Тейлор не обиделась, когда увидела смешную картинку. Более того, она успешно монетизировала мем, а также использовала его для полезного дела. Оказывается, на шоу о домохозяйках звезда реалити говорила о необходимости борьбы с насилием.

Звезда мема с удивленным котом (фото: instagram.com/taylorarmstrong)

И популярность в сети помогла ей развивать свой проект. Сейчас она активно ведет соцсети, снимается в новых шоу, записывает подкасты.

Кто был в меме с удивленным котом за столом (фото: instagram.com/taylorarmstrong)

Тейлор уже 53 года, она прекрасно выглядит и собирает немало комплиментов в соцсетях. И даже сейчас, спустя несколько лет после пика "вирусности" мема, Армстронг не забывает использовать его для увеличения популярности.

Женщина из мема с котом (фото: instagram.com/taylorarmstrong)