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Этот мем покорил интернет. Как сейчас выглядит та самая женщина, которая кричала на кота

Понедельник 28 октября 2024 18:41
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Этот мем покорил интернет. Как сейчас выглядит та самая женщина, которая кричала на кота Мем женщина с котом остается популярным и сейчас
Автор: Полина Иваненко

Помните мем, в котором женщина в слезах кричит, а ее кот при этом удивленно смотрит, сидя за столом у тарелки? Его героиня - звезда реалити-шоу Тейлор Армстронг.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как сейчас выглядит женщина из легендарного мема и почему она так плакала на том самом видео.

Как появился смешной ролик

Видео, на котором женщина плачет и кричит, а затем в кадре появляется кот, подорвало соцсети еще в 2019 году. Все началось со скриншота, а затем юзеры создали немало роликов и мемов.

Этот мем покорил интернет. Как сейчас выглядит та самая женщина, которая кричала на котаЖенщина орет на кота - мем (скриншот)

Эта сцена - фрагмент шоу "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз" (Beverly Hills Real Housewife). В этом проекте Армстронг снималась очень много лет. Она пыталась решить проблемы в отношениях с мужем, делала откровенные признания и нередко ей приходилось плакать.

Поводом для мема стала ситуация, которая точно не является смешной. Тейлор плакала и кричала, обсуждая вероятное насилие со стороны своего мужа. При этом она сильно спорила с другими женщинами и практически не сдерживала эмоции.

Видео с мемом о женщине с котом

Однако мало кто знает, что кот из этого мема не является питомцем главной героини видео. Более того, его даже не было в том шоу.

Пушистый Смадж живет в Онтарио, а его хозяйка попросту "склеила" два момента, добавив к кадрам с кричащей Тейлор изображение кота. И получившийся коллаж она "залила" на Tumblr.

Все дело в том, что котик обожает сидеть за столом и очень злится, если ему не оставляют свободный стул. И то самое фото было сделано тогда, когда один из гостей ужина, который устроили его хозяева, отошел, а Смадж прыгнул на его место и очень смешно выглядел.

Этот мем покорил интернет. Как сейчас выглядит та самая женщина, которая кричала на кота

Мем женщина кричит на кота - Woman yelling at a cat (скриншот)

Как сейчас выглядит звезда мема с котом

Сама Тейлор не обиделась, когда увидела смешную картинку. Более того, она успешно монетизировала мем, а также использовала его для полезного дела. Оказывается, на шоу о домохозяйках звезда реалити говорила о необходимости борьбы с насилием.

Этот мем покорил интернет. Как сейчас выглядит та самая женщина, которая кричала на котаЭтот мем покорил интернет. Как сейчас выглядит та самая женщина, которая кричала на кота

Этот мем покорил интернет. Как сейчас выглядит та самая женщина, которая кричала на кота

Звезда мема с удивленным котом (фото: instagram.com/taylorarmstrong)

И популярность в сети помогла ей развивать свой проект. Сейчас она активно ведет соцсети, снимается в новых шоу, записывает подкасты.

Этот мем покорил интернет. Как сейчас выглядит та самая женщина, которая кричала на котаЭтот мем покорил интернет. Как сейчас выглядит та самая женщина, которая кричала на кота

Этот мем покорил интернет. Как сейчас выглядит та самая женщина, которая кричала на кота

Кто был в меме с удивленным котом за столом (фото: instagram.com/taylorarmstrong)

Тейлор уже 53 года, она прекрасно выглядит и собирает немало комплиментов в соцсетях. И даже сейчас, спустя несколько лет после пика "вирусности" мема, Армстронг не забывает использовать его для увеличения популярности.

Этот мем покорил интернет. Как сейчас выглядит та самая женщина, которая кричала на кота

Этот мем покорил интернет. Как сейчас выглядит та самая женщина, которая кричала на котаЭтот мем покорил интернет. Как сейчас выглядит та самая женщина, которая кричала на котаЭтот мем покорил интернет. Как сейчас выглядит та самая женщина, которая кричала на кота

Женщина из мема с котом (фото: instagram.com/taylorarmstrong)

К слову, недавно мы рассказывали, что во Львове блогершу выгнали из бара из-за российского банка.

Помимо этого, недавно стало известно, как сейчас выглядит красавица Маиза из мелодрамы "Клон".

Во время написания материала были использованы источники: Википедия, страница Тейлор Армстронг в Instagram.

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