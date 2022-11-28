Цей маленький трюк із електричним чайником зекономить десятки кіловат

Що змушує чайник "мотати" більше?

Часте використання електрочайника спричиняє появу вапняного нальоту на внутрішніх стінках приладу. Для того, щоб закип'ятити воду, чайник потребує вдвічі більше електроенергії, оскільки має такий неприємний "вантаж" всередині.

Занадто велика кількість нальоту також може погіршити роботу чайника. До того ж зайвий шар негативно відобразиться на вашому здоров'ї, оскільки накип - це домішки, які містилися у воді.

Як відчистити чайник від нальоту?

Очистити чайник без допоміжних речовин у вас точно не вийде. Досвідчені господині використовують білий оцет, лимонний сік або харчову соду.

Білий оцет може розчиняти вапняний наліт і жир. Це робить його чудовою альтернативою сильнішим і жорсткішим хімікатам, наприклад, відбілювачу.

Лимонний сік є одним із найкращих натуральних засобів для очищення за рахунок властивостей лимонної кислоти. Він також має антибактеріальні властивості, що допоможе продезінфікувати чайник.

Лимонний сік очистить чайник без зайвих домішок (фото: Freepik)

Ці дві речовини можна використовувати окремо, а можна разом для досягнення кращого ефекту очищення, якщо ситуація вже запущена. Закип'ятіть чайник і дайте йому постояти пів години, щоб суміш змогла прореагувати.

Якщо хочете піти простішим шляхом, візьміть харчову соду. При додаванні в чайник переконайтеся, що вона повністю розчинилася. Після того, як суміш прокипить близько 15 хвилин, дайте їй охолонути ще 15 хвилин.

Після використання будь-якого із зазначених засобів обов'язково промийте чайник холодною проточною водою.