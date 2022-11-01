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Ось як правильно потрібно вмикати побутові прилади після відключення світла

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Вівторок 01 листопада 2022 13:45
Ось як правильно потрібно вмикати побутові прилади після відключення світла Як правильно вмикати електроприлади після відключення електроенергії (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні через атаки Росія можуть екстренно вимкнути електроенергію. У такій ситуації громадянам рядять одразу вимикати усі електроприлади. А вже після подачі струму підключати прилади поетапно.

Про це повідомили енергетики на сайті компанії ДТЕК.

Що робити, коли зникло світло

Зокрема, якщо з якихсь причин у будинку відключили електроенергію, то варто від'єднати від мережі всі енергоємні прилади: пральні машини, чайники, бойлери, електронагрівачі, електроопалення та електроплити.

Також важливо вимкнути світло в приміщеннях, де в цей час не перебувають люди.

Як діяти, коли з'явилось світло

Після того, як у вас з’явилось світло, одночасно не включайте всі енергоємні прилади (обігрівачі, бойлери, електроплити і електрочайники).

Фахівці кажуть, якщо в будинку є декілька енергоємних приладів, то варто обмежитись включенням в мережу лише одного, а інші включіть в інший період часу, обов’язково відключивши попередній.

Деякі прилади, які мають таймери включення, потрібно запрограмувати на роботу в нічний час з 00.00 до 06.00 ранку.

Українці, які використовують електродвигуни та помпові станції, відключіть їх від мережі. Все тому, що електродвигуни дають високе навантаження на електромережі під час свого пуску. Вмикати їх варто за 20-30 хвилин після появи електроенергії.

При цьому бізнес попросили повністю відмовитися від зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів і торгових центрів.

Раніше ми повідомляли, як підзарядити смартфон за відсутності електрики.

Також ми писали, які продукти потрібно утилізувати після відключення холодильника.

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