Ось як правильно потрібно вмикати побутові прилади після відключення світла

В Україні через атаки Росія можуть екстренно вимкнути електроенергію. У такій ситуації громадянам рядять одразу вимикати усі електроприлади. А вже після подачі струму підключати прилади поетапно.

Про це повідомили енергетики на сайті компанії ДТЕК.

Що робити, коли зникло світло

Зокрема, якщо з якихсь причин у будинку відключили електроенергію, то варто від'єднати від мережі всі енергоємні прилади: пральні машини, чайники, бойлери, електронагрівачі, електроопалення та електроплити.

Також важливо вимкнути світло в приміщеннях, де в цей час не перебувають люди.

Як діяти, коли з'явилось світло

Після того, як у вас з’явилось світло, одночасно не включайте всі енергоємні прилади (обігрівачі, бойлери, електроплити і електрочайники).

Фахівці кажуть, якщо в будинку є декілька енергоємних приладів, то варто обмежитись включенням в мережу лише одного, а інші включіть в інший період часу, обов’язково відключивши попередній.

Деякі прилади, які мають таймери включення, потрібно запрограмувати на роботу в нічний час з 00.00 до 06.00 ранку.

Українці, які використовують електродвигуни та помпові станції, відключіть їх від мережі. Все тому, що електродвигуни дають високе навантаження на електромережі під час свого пуску. Вмикати їх варто за 20-30 хвилин після появи електроенергії.

При цьому бізнес попросили повністю відмовитися від зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів і торгових центрів.