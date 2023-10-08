Цей маленький нюанс ніколи не дасть вам побудувати щасливі стосунки

Коли люди хочуть вступити у стосунки, вони не враховують багатьох речей. Наприклад, чомусь більшість вважає, що твій партнер по життю - це друга половинка, яка доповнює

РБК-Україна (проект Styler) разом з кризовим психологом Тетяною Овчаренко розібрався у питаннях внутрішньої опори, її ролі у житті людини та в стосунках.

Що таке внутрішня опора?

Насправді ми всі є особистостями - це варто розуміти. Окрім нас самих ніхто не буде займатися нашим розвитком, пропрацьовувати болючі питання та відновлювати емоційний стан після невдалих стосунків чи життєвих невдач.

Коли люди входять у відносини не готовими брати на себе певну відповідальність, не знаючи чого вони хочуть не лише від партнера, а й від життя - тоді їм дуже швидко прийде край. І на це не можна вплинути жодним чином, оскільки не пропрацьовані проблеми завжди будуть проявлятися і руйнувати все навколо.

За словами Тетяни, внутрішня опора не виникає на пустому місці, над цією якістю треба працювати. На це впливає відношення до самого себе, здорова самооцінка, вміння самостійно приймати рішення та вирішувати проблеми.

Це така певна стадія дорослішання, коли людина вміє відстоювати себе та свої кордони, коли вона не розраховує постійно на допомогу інших, а може сама взяти відповідальність за ту, чи іншу ситуацію.

"Опора може бути матеріальна, психологічна, емоційна. Тобто, це все те, на що ми можемо спиратися у своєму житті. Це те, завдяки чому ми тримаємося в житті, завдяки своїм якостям, які є всередині нас. Наші думки, віра, дії, досвід - це і є опора. І з кожною складною ситуацією вона посилюється", - каже психолог.

Як знайти в собі опору?

Спираючись на слова психолога, для того, щоб віднайти в собі опору, потрібно піти в чесний діалог з собою. Тобто, коли виникає бажання до змін, треба розуміти, а що хочеш ти, що важливо саме для тебе.

Та часто ми не знаходимо відповідей та починаємо шукати виправдовування тому, що нас не влаштовує в житті, терпимо і продовжуємо себе знищувати. Така ж ситуація часто прослідковується й у стосунках, коли люди хочуть, але не можуть їх розірвати. От тут вже й потрібна наша внутрішня опора.

"Для прояву внутрішньої опори у стосунках, людям зазвичай потрібно дійти до крапки відліку, наприклад, зрада, постійна брехня. І тут ти з часом розумієш, що тобі це не подобається. Просинається злість і саме вона штовхає на зміни. Ти вибудовуєш кордони, відстоюєш себе та свої почуття - ось це вже прояв опори", - каже Овчаренко.

Що впливає на слабку внутрішню опору?

"Ми займаємося внутрішньою тиранією, ми росли в певному оточенні, відношенні, у нас є сформовані комплекси і ми розуміємо, як з нами можна, а як не можна. І от за цими показниками вже можна визначити, як ми ставимось до себе і чи маємо ми взагалі цю опору в собі", - коментує Тетяна.

Все наше життя ми змінюємося, шукаємо себе та розвиваємося. А паралельно з цими змінами зростає і наша опора. Тобто, якщо ми не маємо опори - варто почати над собою працювати. А якщо вона є, але прихована, тут вже потрібно дійти до крапки, щоб її пробудити.

Як відсутність внутрішньої опори впливає на стосунки (фото: Freepik)

Чому відсутність опори не дозволяє будувати здорові стосунки?

Якщо людина не має опори в собі, вона шукатиме її в інших. Це призводить до великої ймовірності вступити в аб’юзивні або співзалежні стосунки. І, на жаль, дуже часто буває таке.

Коли людина не цінує себе і не вміє спиратися на свої внутрішні якості - це небезпека і гарна можливість для інших підлаштувати її під себе. А найстрашніше те, що людина туди йде свідомо.

Така поведінка демонструє наше погане ставлення до себе, знецінення, не любов до себе. І саме тому ми дозволяємо іншим ставитися до себе, як до непотребу.

Стосунки без внутрішньої опори руйнують особистість. Тому, психолог радить спочатку зрозуміти, наскільки сильна внутрішня опора є в нас - це можна визначити за тим, як ми вирішуємо свої життєві негаразди. А вже потім у здоровій самооцінці, у здорових стосунках в першу чергу з собою, йти у відносини з такою ж свідомою людиною.

Де шукати внутрішню опору?

Опору можна знайти лише в собі. По-перше, треба змінити ставлення до себе, почати цінувати себе, любити, сприймати різним. Навчитися розуміти свої бажання, прислухатися до себе та робити власноруч свій простір кращим.

Звісно, якщо не виходить це зробити самостійно - варто звертатися до спеціалістів, щоб підсвітити проблеми і побачити, як це вирішити.

Спочатку завжди потрібно думати про себе, піклуватися, любити, шукати способи покращити своє життя, змінюватися, йти у страхи та діалог з собою. А от вже потім думати про стосунки та іншу людину, яка також має свої внутрішні проблеми.

Але жодні внутрішні конфлікти не повинні впливати на якість стосунків та на вашого повноцінного партнера. В цьому і є головна цінність вміти спиратися на себе.