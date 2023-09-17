Чому нам складно розірвати стосунки з поганим партнером: психолог назвав важливі чинники

Стосунки з невідповідною людиною можуть перетворити життя на жах. Іноді вони схожі на американські гірки, оскільки погані моменти різко змінюються добрими. І сил, щоб розірвати це коло, зазвичай не вистачає і люди роками не можуть розірвати такий зв'язок.

Доктор філософії та психології Сет Дж. Гілліхан пояснив у блозі на Psychology Today , чому ми не можемо розірвати стосунки з поганим партнером і що потрібно, щоб це зробити.

Чому відбуваються постійні камбеки

За словами фахівця, у стосунках з поганим чи невідповідним партнером є певні закономірності. Люди часто розривають стосунки, але потім їх знову відновлюють.

Це відбувається через те, що стосунки погані не завжди. Іноді погані партнери стають лагідними, уважними, дбайливими. У таких ситуаціях здається, що можна знайти взаєморозуміння і партнер не брехатиме, не ображатиме, не зраджуватиме і так далі.

"Більшість поганих стосунків не завжди погані. Іноді партнер, який зовсім поганий, може зробити щось хороше", - наголошує психолог.

Він навів приклад одного дослідження на тваринах, де вчені насправді виробляли умовний рефлекс. Тобто тваринам необхідно було вчинити певну дію з якоюсь частотою та послідовністю, щоб отримати їжу. Наприклад, натискати на важіль.

При цьому є різні змінні - іноді їжа з'являється після одного руху, а іноді після 20-го. Але тварини наполегливо продовжували здійснювати рух, що призвів до появи їжі та сподівалися, що наступного разу точно їжа з'явиться.

Приблизно також відбувається у залежних стосунках. Партнер думає, що ще одна спроба з людиною, яка не підходить, може призвести до кращої версії особистих стосунків.

Другий чинник - це практично парадоксальне сприйняття змінних. Через погані часи добрі часи здаються ще кращими, оскільки мозок людини налаштований на відносні стани - коли справи йдуть від хорошого до поганого або від гіршого на краще.

Коли настають добрі часи з поганим партнером, людина отримує нагороду не лише за позитив, а й за усунення негативу. Адже набагато приємніше думати, що партнер дійсно добре до тебе ставиться.

Звільнення від неприємного стану посилає потужний сигнал до центрів винагороди мозку, який змушує вас повторювати те, що допомагає почуватися менш погано.

Ми запрограмовані відчувати позитивні почуття до людей, коли вони перевершують наші очікування або суперечать нашій негативній думці про них. Психологічна винагорода та добрі почуття до партнера значно ускладнюють розставання раз і назавжди.

Насправді це виглядає приблизно так: чоловік після серйозної сварки, брехні або зради знову приходить до жінки, дарує їй подарунок, квіти, обіцяє, що "більше ніколи" і якийсь час проявляє до неї підвищену турботу, увагу та ніжність. Й вона знову готова почати "все спочатку".

Як же розірвати порочне коло

1. Визначте ключові закономірності. Просте спостереження за тим, що саме тримає вас "на гачку", допоможе зруйнувати чари й вам буде легко розлучитися з невідповідним партнером.

2. Зберігайте збалансований погляд. Слідкуйте за своїм вибірковим запам'ятовуванням - мозок мінімізує негатив та підкреслює позитив щодо вашого партнера. Згадайте причини, через які варто припинити ці стосунки. Можливо, допомога близьких друзів чи членів сім'ї стане дуже корисною.

3. Встановіть заходи безпеки. Не варто недооцінювати силу тяжіння, яке утримує нас поряд із поганим партнером. Вживайте рішень і заходів тоді, коли ваша рішучість сильна. Зведіть до мінімуму ймовірність того, що ви знову потрапите у звичні шаблони поведінки у ситуаціях підвищеного ризику: випили з друзями пару келихів і готові відповісти на повідомлення колишнього, що він сумує і треба поговорити.

4. Перегляньте можливість видалення контактної інформації, блокування номера або електронної пошти - щоб захиститися від небажаного контакту.

5. Остерігайтесь раціоналізації. Є фокуси мозку, які можуть знову призвести до цієї людині. Наприклад, віра в тому, що "ось тепер все буде по-іншому" або "він зробив велику роботу над собою і все зміниться".

"Люди можуть змінюватися, але часто такий спосіб мислення заважає нам побачити, що це людина, як і раніше, погана для ролі вашого партнера. Уважно подивіться, що говорить вам розум і уникайте прийняття імпульсивних рішень, про які ви, ймовірно, пошкодуєте", - рекомендує психолог.