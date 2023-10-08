Этот маленький нюанс никогда не позволит вам построить счастливые отношения

Когда люди хотят вступить в отношения, они не учитывают многие вещи. Например, почему-то большинство считает, что твой партнер по жизни - это вторая половинка, дополняющая тебя.

Что такое внутренняя опора?

На самом деле мы все являемся личностями - это следует понимать. Кроме нас самих, никто не будет заниматься нашим развитием, прорабатывать болезненные вопросы и восстанавливать эмоциональное состояние после неудачных отношений или жизненных неудач.

Когда люди входят в отношения не готовыми брать на себя определенную ответственность, не зная чего они хотят не только от партнера, но и от жизни - тогда им очень быстро придет конец. И на это нельзя повлиять никак, поскольку не проработанные проблемы всегда будут проявляться и разрушать все вокруг.

По словам Татьяны, внутренняя опора не возникает на пустом месте, над этим качеством нужно работать. На это влияет отношение к себе, здоровая самооценка, умение самостоятельно принимать решения и решать проблемы.

Это определенная стадия взросления, когда человек умеет отстаивать себя и свои границы, когда он не рассчитывает постоянно на помощь других, а может сам взять ответственность за ту или иную ситуацию.

"Опора может быть материальная, психологическая, эмоциональная. То есть, это все то, на что мы можем опираться в своей жизни. Это то, благодаря чему мы держимся в жизни, благодаря своим качествам, которые есть внутри нас. Наши мысли, вера, действия , опыт - это и есть опора. И с каждой сложной ситуацией она усиливается", - говорит психолог.

Как найти в себе опору?

Опираясь на слова психолога, для того чтобы найти в себе опору, нужно пойти в честный диалог с собой. То есть, когда возникает желание к переменам, надо понимать, а что хочешь ты, что важно для тебя.

Но часто мы не находим ответа и начинаем искать оправдания потому, что нас не устраивает в жизни, терпим и продолжаем себя уничтожать. Такая же ситуация часто прослеживается и в отношениях, когда люди хотят, но не могут разорвать их. Вот здесь уже и нужна наша внутренняя опора.

"Для проявления внутренней опоры в отношениях, людям обычно нужно дойти до точки отсчета, например, измена, постоянная ложь. И тут ты со временем понимаешь, что тебе это не нравится. Просыпается злоба и именно она толкает на изменения. Ты выстраиваешь границы, отстаиваешь себя и свои чувства – вот это уже проявление опоры", – говорит Овчаренко.

Что влияет на слабую внутреннюю опору?

"Мы занимаемся внутренней тиранией, мы росли в определенном окружении, отношении, у нас есть сложившиеся комплексы и мы понимаем, как с нами можно, а как нельзя. И вот по этим показателям уже можно определить, как мы относимся к себе и имеем ли мы вообще опору в себе", - комментирует Татьяна.

Всю нашу жизнь мы меняемся, ищем себя и развиваемся. А параллельно с этими изменениями растет и наша опора. То есть, если у нас нет опоры - стоит начать над собой работать. А если она есть, но скрыта, здесь уже нужно дойти до точки, чтобы ее пробудить.

Как отсутствие внутренней опоры оказывает влияние на отношения (фото: Freepik)

Почему отсутствие опоры не позволяет выстраивать здоровые отношения?

Если у человека нет опоры в себе, он будет искать его у других. Это приводит к большой вероятности вступить в абьюзивные=е или созависимые отношения. И, к сожалению, очень часто так бывает.

Когда человек не ценит себя и не умеет опираться на свои внутренние качества - это опасность и хорошая возможность для других подстроить его под себя. А самое страшное, что человек туда идет сознательно.

Такое поведение демонстрирует наше плохое отношение к себе, обесценивание, не любовь к себе. И именно поэтому мы позволяем другим относиться к себе, как к чему-то ненужному.

Отношения без внутренней опоры разрушают личность. Поэтому психолог советует сначала понять, насколько сильная внутренняя опора есть у нас - это можно определить по тому, как мы решаем свои жизненные проблемы. А уже потом в здоровой самооценке, в здоровых отношениях ,в первую очередь с собой, идти в отношения с таким же сознательным человеком.

Где искать внутреннюю опору?

Сопротивления можно найти только в себе. Во-первых, нужно изменить отношение к себе, начать ценить себя, любить, воспринимать разным. Научиться понимать свои желания, прислушиваться к себе и делать самому свое пространство лучше.

Конечно, если не получается это сделать самостоятельно - следует обращаться к специалистам, чтобы подсветить проблемы и увидеть, как это решить.

Сначала всегда нужно думать о себе, заботиться, любить, искать способы улучшить свою жизнь, меняться, уходить в страхи и диалог с собой. А вот уже потом думать об отношениях и другом человеке, который также имеет свои внутренние проблемы.

Но никакие внутренние конфликты не должны влиять на качество отношений и на вашего полноценного партнера. В этом и есть главная ценность уметь опираться на себя.