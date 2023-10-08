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Этот маленький нюанс никогда не позволит вам построить счастливые отношения

Воскресенье 08 октября 2023 21:01
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Этот маленький нюанс никогда не позволит вам построить счастливые отношения Как отсутствие внутренней опоры оказывает влияние на отношения (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко
Эксперт: Татьяна Овчаренко

Когда люди хотят вступить в отношения, они не учитывают многие вещи. Например, почему-то большинство считает, что твой партнер по жизни - это вторая половинка, дополняющая тебя.

РБК-Украина (проект Styler) вместе с кризисным психологом Татьяной Овчаренко разобрался в вопросах внутренней опоры, ее роли в жизни человека и отношениях.

Что такое внутренняя опора?

На самом деле мы все являемся личностями - это следует понимать. Кроме нас самих, никто не будет заниматься нашим развитием, прорабатывать болезненные вопросы и восстанавливать эмоциональное состояние после неудачных отношений или жизненных неудач.

Когда люди входят в отношения не готовыми брать на себя определенную ответственность, не зная чего они хотят не только от партнера, но и от жизни - тогда им очень быстро придет конец. И на это нельзя повлиять никак, поскольку не проработанные проблемы всегда будут проявляться и разрушать все вокруг.

По словам Татьяны, внутренняя опора не возникает на пустом месте, над этим качеством нужно работать. На это влияет отношение к себе, здоровая самооценка, умение самостоятельно принимать решения и решать проблемы.

Это определенная стадия взросления, когда человек умеет отстаивать себя и свои границы, когда он не рассчитывает постоянно на помощь других, а может сам взять ответственность за ту или иную ситуацию.

"Опора может быть материальная, психологическая, эмоциональная. То есть, это все то, на что мы можем опираться в своей жизни. Это то, благодаря чему мы держимся в жизни, благодаря своим качествам, которые есть внутри нас. Наши мысли, вера, действия , опыт - это и есть опора. И с каждой сложной ситуацией она усиливается", - говорит психолог.

Как найти в себе опору?

Опираясь на слова психолога, для того чтобы найти в себе опору, нужно пойти в честный диалог с собой. То есть, когда возникает желание к переменам, надо понимать, а что хочешь ты, что важно для тебя.

Но часто мы не находим ответа и начинаем искать оправдания потому, что нас не устраивает в жизни, терпим и продолжаем себя уничтожать. Такая же ситуация часто прослеживается и в отношениях, когда люди хотят, но не могут разорвать их. Вот здесь уже и нужна наша внутренняя опора.

"Для проявления внутренней опоры в отношениях, людям обычно нужно дойти до точки отсчета, например, измена, постоянная ложь. И тут ты со временем понимаешь, что тебе это не нравится. Просыпается злоба и именно она толкает на изменения. Ты выстраиваешь границы, отстаиваешь себя и свои чувства – вот это уже проявление опоры", – говорит Овчаренко.

Что влияет на слабую внутреннюю опору?

"Мы занимаемся внутренней тиранией, мы росли в определенном окружении, отношении, у нас есть сложившиеся комплексы и мы понимаем, как с нами можно, а как нельзя. И вот по этим показателям уже можно определить, как мы относимся к себе и имеем ли мы вообще опору в себе", - комментирует Татьяна.

Всю нашу жизнь мы меняемся, ищем себя и развиваемся. А параллельно с этими изменениями растет и наша опора. То есть, если у нас нет опоры - стоит начать над собой работать. А если она есть, но скрыта, здесь уже нужно дойти до точки, чтобы ее пробудить.

Этот маленький нюанс никогда не позволит вам построить счастливые отношенияКак отсутствие внутренней опоры оказывает влияние на отношения (фото: Freepik)

Почему отсутствие опоры не позволяет выстраивать здоровые отношения?

Если у человека нет опоры в себе, он будет искать его у других. Это приводит к большой вероятности вступить в абьюзивные=е или созависимые отношения. И, к сожалению, очень часто так бывает.

Когда человек не ценит себя и не умеет опираться на свои внутренние качества - это опасность и хорошая возможность для других подстроить его под себя. А самое страшное, что человек туда идет сознательно.

Такое поведение демонстрирует наше плохое отношение к себе, обесценивание, не любовь к себе. И именно поэтому мы позволяем другим относиться к себе, как к чему-то ненужному.

Отношения без внутренней опоры разрушают личность. Поэтому психолог советует сначала понять, насколько сильная внутренняя опора есть у нас - это можно определить по тому, как мы решаем свои жизненные проблемы. А уже потом в здоровой самооценке, в здоровых отношениях ,в первую очередь с собой, идти в отношения с таким же сознательным человеком.

Где искать внутреннюю опору?

Сопротивления можно найти только в себе. Во-первых, нужно изменить отношение к себе, начать ценить себя, любить, воспринимать разным. Научиться понимать свои желания, прислушиваться к себе и делать самому свое пространство лучше.

Конечно, если не получается это сделать самостоятельно - следует обращаться к специалистам, чтобы подсветить проблемы и увидеть, как это решить.

Сначала всегда нужно думать о себе, заботиться, любить, искать способы улучшить свою жизнь, меняться, уходить в страхи и диалог с собой. А вот уже потом думать об отношениях и другом человеке, который также имеет свои внутренние проблемы.

Но никакие внутренние конфликты не должны влиять на качество отношений и на вашего полноценного партнера. В этом и есть главная ценность уметь опираться на себя.

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