Психолог назвала 10 ознак того, що стосунки переживають кризу

Часто про кризу у стосунках сигналізує багато ознак, але люди несвідомо чи навмисно їх ігнорують, аби створити хибну картинку для оточення про щасливе подружжя. Таке ігнорування тривожних дзвіночків тільки погіршує ситуацію.

Про те, які 10 ознак вказують на кризу у стосунках, розповіла психолог Олександра Мороз в Instagram .

Порушення комунікацій

"Ви про щось не договорюєте, від вас також щось приховують. Ви або ваш партнер уникаєте про щось запитати, прямо попросити, чи висловити незадоволення. Не обов'язково йдеться про щось значне, переважно все починається з дрібничок: промовчати, коли хочеться не погодитись, не перепитати зайвий раз думку партнера, а самому "придумати", що відбувається з іншим, чи які він має наміри", - пише експерт.

Ніби дрібнички, але за ними приховується дуже важлива річ в стосунках - довіра. Якщо ви відчуваєте, що ваш партнер не чує вас або ви самі не до кінця розумієте свою половинку, саме час поставити собі запитання, наскільки ми довіряємо одне одному, щоб почуватися безпечно, відверто висловлюючи свої думки?

Втрата емоційного зв'язку

У здорових міцних стосунках час від часу спостерігаються, як зростання, так і спад емоційних зв'язків, залежно від життєвих обставин партнерів, рівня стресу, сексуального потягу та фізичного здоров'я.

Проте, якщо ігнорувати тривалий час втрату емоційного зв'язку, то навіть найміцніші стосунки можуть дати тріщину. Відверте спілкування без маніпулювання про те, як ви почуваєтесь, які дії та вчинки впливають на вас, чого б ви хотіли та які маєте очікування - це те, що вам не дозволить втратити емоційний зв'язок, попри "американські гірки" почуттів.

Втрата фізичного контакту

Все починається з того, що ви або ваш партнер перестаєте відчувати потребу торкатись одне до одного. З часом обійми та поцілунки перетворюються на формальність.

"Якщо це трапилося у вашій парі, то треба визначити, чи не стоїть за тим більша проблема. Бо переважно втрата фізичного контакту сигналізує про серйозні негаразди, які тривалий час не вирішувались", - пояснює Мороз.

Відмінності в життєвих цінностях, де ви не можете знайти компромісу

Різні релігії, різні погляди на те, скільки дітей має бути у сім'ї, в якій країні будувати майбутнє - це все може з часом перетворитись на "бомбу" уповільненої дії, отруюючи стосунки, якщо вчасно не обговорити та не узгодити усі принципові моменти.

Червоні прапорці в стосунках

Йдеться про неприйняття певних особливостей чи вад партнера, які ми часто намагаємось ігнорувати, вважати несуттєвими, але разом із тим накопичувати незадоволення, роздратування, а часом і образу.

"Якщо партнер накричав на вас при інших людях, а ви виправдовуєте його і мовчите, бо він гарно заробляє та дбає про дітей, та й в інших родинах значно гірша ситуація. Але ігнорування власного роздратування та незадоволення підштовхує стосунки до кризи", - говорить психолог.

Не можна ігнорувати свої потреби у стосунках (фото: Freepik)

Дистанціонування, яке переходить у відчуження

Кожному з нас час від часу потрібно побути на самоті, приділити увагу своїм хобі, поспілкуватись з друзями без партнера. Насправді все гаразд, якщо повертаючись до стосунків ви почуваєте емоційну близькість.

"Але так буває не завжди, з часом відстань між людьми зростає і стосунки перетворюються на формальність. Якщо у вас так відбувається, то поставте собі запитання, чи залишились "ми", чи є тільки "я" і "він/вона", а також на основі чого формується "ми", - каже Мороз.

Невміння розгледіти справжню проблему

Уявіть ситуацію, що чоловік докоряє дружині, що та не готує йому їсти. А вона щиро не розуміє його претензій, бо у них достатньо грошей, аби харчуватись у ресторанах або замовляти їжу з доставкою.

Річ у тім, що люди не бачать суті проблеми. Можливо, чоловіку важлива не домашня їжа, а відчуття того, що про нього дбають чи бажання отримати затишок. Ігноруючи справжню причину непорозумінь та конфліктів, ми самі підштовхуємо стосунки до кризи.

Різний темп особистісного зростання

Ми часто ігноруємо фактор стосунків, пов'язаний із самореалізацією, помилково думаємо, що наш партнер підтягнеться до нас сам, ну або ми до нього. Насправді не домовившись про власні пріоритети та подружні цінності ми можемо з часом скотитися в конкуренцію з партнером або перманентні непорозуміння.

Голос інтуїції

На підсвідомому рівні ми відчуваємо, що насправді відбувається з нашими стосунками, але різні причини можуть підштовхнути нас до ігнорування внутрішнього голосу.

"Інтуїція - це вміння опиратись на власний досвід, далеко не завжди усвідомлено. Це також вміння чути себе та довіряти собі. Тому не варто ігнорувати голос власної інтуїції, навіть, якщо він звучить ледь чутно", - говорить психолог.

Відчуваєте, що змінились

Ви можете залишатись у стосунках, але найважливішими стосунками у вашому житті повинні бути ті, які ви маєте самі із собою.

Якщо ви виявили, що все те, що раніше вас об'єднувало з партнером, більше вас не об'єднує, і нема сил і бажання щось змінювати - час піти. Важливо взяти на себе відповідальність за те, ким ви стали і не звинувачувати партнера у власних змінах. Все має початок і звершення.