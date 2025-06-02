Цей літній педикюр точно помітять: найгарніші ідеї, з якими ваші ніжки притягнуть всі погляди

Літо - ідеальний час, щоб зробити педикюр головною деталлю образу. Але чи знаєте ви, що зараз в тренді?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, який педикюр зараз в моді, а який вже давно став антитрендом.
Перед тим як обирати колір покриття, не забудьте подбати про гігієнічний педикюр. Пам'ятайте, що навіть найгарніший гель не зуміє приховати сухі п'яти чи кутикулу, яка стирчить над нігтями.
Звісно, коли йдеться про модні ідеї, варто згадати про дизайни, які точно вже не матимуть "свіжий" та ефектний вигляд.
Вас може зацікавити
Під час створення матеріалу було використано джерела: The Cut, Nail Style.