Який купальник підкреслить фігуру і приховає недоліки: поради стилістки
Щоб вибрати купальник, який підкреслить фігуру і приховає недоліки, необхідно враховувати тип статури. Крім того, важливо правильно підібрати крій, колір і деталі, які візуально врівноважують пропорції.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в Instagram стилістки Олени Шевченко вирішило розповісти, як правильно підібрати купальник на літо 2025.
Груша
Характеристики: вузькі плечі, маленький бюст, чітка талія, стегна значно ширші за верхню частину тіла.
Трусики: тільки висока пройма і широка боковина. Це подовжує ноги й тримає форму.
Посадка: на талії.
Категорично не треба: середня пройма = перетиснуті стегна = ефект "сосиски".
Топ: рюші, декор, принти - це все має бути зверху. Низ необхідно підбирати максимально стриманий, однотонний.
Як вибрати купальник на літо 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Пісочний годинник
Характеристики: виражена талія, збалансовані стегна і плечі.
Трусики: висока посадка, але пройма може бути більш м'якою.
Талія: її необхідно показувати та максимально підкреслювати за допомогою пояса, принтів, ліній.
Топ: чашка з фіксацією, бажано з кісточками.
Як вибрати купальник на літо 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Перевернутий трикутник
Характеристики: широкі плечі, виражена верхня частина тіла, вузькі стегна, часто довгі ноги.
Топ: мінімум кольору та об'єму. Ідеально - на одне плече або асиметрія.
Трусики: навпаки - рюші, принти, драпірування, мінішортики.
Посадка: формуємо талію.
Як вибрати купальник на літо 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Прямокутник
Характеристики: приблизно однакова ширина плечей, талії й стегон, відсутність чітко виражених вигинів.
Трусики: висока посадка + висока пройма - щоб не бути квадратиком.
Топ: якщо великі груди, необхідно, щоб була підтримка; якщо маленькі, необхідно додати об'єму, можна підібрати моделі з рюшами, драпіруванням, складками.
Як вибрати купальник на літо 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Яблуко
Характеристики: основний об'єм зосереджений у центрі - на животі та грудях, стрункі ноги, слабо виражена талія.
Цілісний купальник: з драпіруванням або бічними вставками.
Роздільний:
- топ подовжений або із запахом;
- трусики високі з драпіруванням.
Принт: середній і щільний - він працюватиме як коректор, або темна класика.
Як вибрати купальник на літо 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Вас також може зацікавити
- Андре Тан назвав 5 пар взуття, яке стане головним трендом літа
- Як носити наймодніші джинси літа 2025
- Як вибрати ідеальну спідницю на літо 2025.