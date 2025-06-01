Який купальник підкреслить фігуру і приховає недоліки: поради стилістки

Щоб вибрати купальник, який підкреслить фігуру і приховає недоліки, необхідно враховувати тип статури. Крім того, важливо правильно підібрати крій, колір і деталі, які візуально врівноважують пропорції.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в Instagram стилістки Олени Шевченко вирішило розповісти, як правильно підібрати купальник на літо 2025.

Груша

Характеристики: вузькі плечі, маленький бюст, чітка талія, стегна значно ширші за верхню частину тіла.

Трусики: тільки висока пройма і широка боковина. Це подовжує ноги й тримає форму.

Посадка: на талії.

Категорично не треба: середня пройма = перетиснуті стегна = ефект "сосиски".

Топ: рюші, декор, принти - це все має бути зверху. Низ необхідно підбирати максимально стриманий, однотонний.

Як вибрати купальник на літо 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Пісочний годинник

Характеристики: виражена талія, збалансовані стегна і плечі.

Трусики: висока посадка, але пройма може бути більш м'якою.

Талія: її необхідно показувати та максимально підкреслювати за допомогою пояса, принтів, ліній.

Топ: чашка з фіксацією, бажано з кісточками.

Як вибрати купальник на літо 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Перевернутий трикутник

Характеристики: широкі плечі, виражена верхня частина тіла, вузькі стегна, часто довгі ноги.

Топ: мінімум кольору та об'єму. Ідеально - на одне плече або асиметрія.

Трусики: навпаки - рюші, принти, драпірування, мінішортики.

Посадка: формуємо талію.

Як вибрати купальник на літо 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Прямокутник

Характеристики: приблизно однакова ширина плечей, талії й стегон, відсутність чітко виражених вигинів.

Трусики: висока посадка + висока пройма - щоб не бути квадратиком.

Топ: якщо великі груди, необхідно, щоб була підтримка; якщо маленькі, необхідно додати об'єму, можна підібрати моделі з рюшами, драпіруванням, складками.

Як вибрати купальник на літо 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Яблуко

Характеристики: основний об'єм зосереджений у центрі - на животі та грудях, стрункі ноги, слабо виражена талія.

Цілісний купальник: з драпіруванням або бічними вставками.

Роздільний:

- топ подовжений або із запахом;

- трусики високі з драпіруванням.

Принт: середній і щільний - він працюватиме як коректор, або темна класика.

Як вибрати купальник на літо 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)