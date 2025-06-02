Этот летний педикюр точно заметят: самые красивые идеи, с которыми ваши ножки притянут все взгляды

Лето - идеальное время, чтобы сделать педикюр главной деталью образа. Но знаете ли вы, что сейчас в тренде?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой педикюр сейчас в моде, а какой уже давно стал антитрендом.
Перед тем как выбирать цвет покрытия, не забудьте позаботиться о гигиеническом педикюре. Помните, что даже самый красивый гель не сумеет скрыть сухие пятки или кутикулу, которая торчит над ногтями.
Конечно, когда речь идет о модных идеях, стоит вспомнить о дизайнах, которые точно уже не будут выглядеть "свежо" и эффектно.
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При создании материала были использованы источники: The Cut, Nail Style.