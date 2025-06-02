Этот летний педикюр точно заметят: самые красивые идеи, с которыми ваши ножки притянут все взгляды

Модный педикюр - 5 вариантов

Перед тем как выбирать цвет покрытия, не забудьте позаботиться о гигиеническом педикюре. Помните, что даже самый красивый гель не сумеет скрыть сухие пятки или кутикулу, которая торчит над ногтями.

Если же ваши ножки в идеальном состоянии, перейдем к трендовым идеям педикюра:

Гель-стекло: эффект влажной поверхности . Этот тренд завораживает глубиной и блеском. Полупрозрачный цвет, как поверхность капель дождя, дает невероятный эффект. Особенно удачно этот топ смотрится на персиковой, песочной или холодно-розовой базе.

. Этот тренд завораживает глубиной и блеском. Полупрозрачный цвет, как поверхность капель дождя, дает невероятный эффект. Особенно удачно этот топ смотрится на персиковой, песочной или холодно-розовой базе. Baby-blue . Мягкий голубой с легким серым подтоном добавляет свежести, выглядит нетипично, но очень гармонично. На загорелой коже такой цвет создаст настоящий эффект "вау". Особенно удачно будет смотреться на овальной или миндалевидной форме.

. Мягкий голубой с легким серым подтоном добавляет свежести, выглядит нетипично, но очень гармонично. На загорелой коже такой цвет создаст настоящий эффект "вау". Особенно удачно будет смотреться на овальной или миндалевидной форме. Бронзовый хайлайтер . Не блестки, не золото, а именно нежная бронза с сатиновым переливом. Такая втирка создает невероятный эффект, будто ножки мерцают на солнце. Это идеальное решение для вечерних выходов и открытых босоножек в стиле "old money".

. Не блестки, не золото, а именно нежная бронза с сатиновым переливом. Такая втирка создает невероятный эффект, будто ножки мерцают на солнце. Это идеальное решение для вечерних выходов и открытых босоножек в стиле "old money". Персиково-карамельный . Сочный, будто десерт на террасе, но не слишком "сладкий". Он освежает пальцы, добавляет легкости образу и отлично комбинируется с бежевым или кофейным оттенками. А еще будет отлично смотреться с белой обувью.

. Сочный, будто десерт на террасе, но не слишком "сладкий". Он освежает пальцы, добавляет легкости образу и отлично комбинируется с бежевым или кофейным оттенками. А еще будет отлично смотреться с белой обувью. Глянцевый total-nude. Такой педикюр выглядит "дорого", даже если вы сделаете его не у мастера, а дома и обычным лаком. Глубокий нюд прекрасно подойдет под любую одежду и всегда будет притягивать взгляды всех вокруг вас.

Модный педикюр на лето (скриншот)

Какой педикюр уже не в тренде

Конечно, когда речь идет о модных идеях, стоит вспомнить о дизайнах, которые точно уже не будут выглядеть "свежо" и эффектно.

Сейчас стилисты не советуют делать следующее: