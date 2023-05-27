Цей лайфхак допоможе легко заощадити на засобі для миття посуду

Хороший засіб для миття посуду відрізняється ефективністю, але коштує досить дорого. Тому багато господинь прагнуть заощаджувати гель. Є спосіб, який допоможе витрачати набагато менше засобу і при цьому тарілки будуть ідеально чистими.

Як заощаджувати на засобі для миття посуду - читайте на Styler нижче .

Що потрібно зробити

Завдяки цьому способу ви зможете збільшити вміст флакона з миючим засобом удвічі, а, отже, витратити удвічі менше грошей на придбання нового.

Необхідно розлити 0,5-літрову пляшку рідини для миття посуду по двох флаконах. Це потрібно зробити так, щоб кожен з них був заповнений наполовину.

Після цього потрібно взяти склянку, на яку нанесені мірні поділки, і засипати в неї 200 г соди. Сюди ж додайте гарячої води (близько 80 градусів) так, щоб розчин піднявся до позначки в 500 мл.

Перемішайте вміст ємності, щоб сода розчинилася, і залиште розчин на пів години, щоб він охолов.

Далі можна перелити воду з содою у флакони з миючим засобом - по 250 мл в кожен.

Акуратними рухами перемішайте засіб, намагаючись не допустити утворення піни. Через хвилину ви помітите, як рідина значно загусне.

В результаті ви не тільки можете збільшити кількість будь-якого миючого засобу, але і посилити його чистячі властивості, адже посуд буде ідеально чистим.

Чим можна замінити

Господарське мило

Будь-яке господарське мило відмінно підійде для миття посуду. Потрібно зробити мильний розчин - потерти мило і розбавити теплою водою.

Потім занурити в цей розчин посуд і залишити ненадовго. Після цього вимити і добре прополоскати чистою водою.

Сода

Звичайна питна сода безпечна для здоров'я людини і відмінно справляється з будь-якими видами забруднення. Також вона служить відмінним засобом проти мікробів.

Содою можна відмити будь-яку каструлю і сковороду.

Лимонна кислота

Лимонна кислота відмінно справляється з накипом - необхідно 3 ч.ложки кислоти насипати в чайник, залити водою і залишити на ніч. Вранці добре прополощіть.