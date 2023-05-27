Этот лайфхак поможет легко сэкономить на средстве для мытья посуды
Хорошее средство для мытья посуды отличается эффективностью, но стоит достаточно дорого. Поэтому многие хозяйки стремятся экономить гель. Есть способ, который поможет тратить гораздо меньше средства и при этом тарелки будут совершенно чистыми.
Как экономить на средстве для мытья посуды - читайте на Styler ниже.
Что нужно сделать
Благодаря этому способу вы сможете увеличить содержимое флакона с моющим средством вдвое, а значит, потратить вдвое меньше денег на приобретение нового.
Необходимо разлить 0,5-литровую бутылку жидкости для мытья посуды по двум флаконам. Это нужно сделать так, чтобы каждый из них был заполнен наполовину.
После этого нужно взять стакан, на которую нанесены мерные деления, и засыпать в него 200 г соды. Сюда же добавьте горячую воду (около 80 градусов) так, чтобы раствор поднялся до отметки в 500 мл.
Перемешайте содержимое емкости, чтобы сода растворилась, и оставьте раствор на пол часа, чтобы остыл.
Далее можно перелить воду с содой во флаконы с моющим средством - по 250 мл в каждый.
Аккуратными движениями перемешайте средство, стараясь не допустить образования пены. Через минуту вы заметите, как жидкость значительно загустеет.
В результате вы не только можете увеличить количество любого моющего средства, но и усилить его чистящие свойства, ведь посуда будет идеально чистой.
Чем можно заменить
Хозяйственное мыло
Любое хозяйственное мыло отлично подойдет для мытья посуды. Нужно сделать мыльный раствор - потереть мыло и разбавить теплой водой.
Затем погрузить в этот раствор посуду и оставить ненадолго. После этого вымыть и хорошо прополоскать чистой водой.
Сода
Обычная питьевая сода безопасна для здоровья человека и отлично справляется с любыми видами загрязнения. Также она служит отличным средством против бактерий.
Содой можно отмыть любую кастрюлю и сковороду.
Лимонная кислота
Лимонная кислота отлично справляется с накипью - необходимо 3 ч. ложки кислоты насыпать в чайник, залить водой и оставить на ночь. Утром хорошо прополощите.
Раньше мы сообщали, какую посуду и продукты нельзя класть в микроволновку.
Также мы писали, какие средства помогут избежать неприятного налета от чая в чашках.