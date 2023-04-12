Цей короткий тест розкриє ваш найбільший життєвий страх у житті

У кожної людини є свої переживання та страхи. Іноді буває так, що ви навіть не здогадуєтеся, що можете чогось боятися, адже це почуття лежить глибоко у вашій підсвідомості. Проте один швидкий тест допоможе зрозуміти це.
Психологічний тест у картинках на виявлення свого страху - дивіться нижче в матеріалі Styler.
Це зображення допоможе визначити ваш підсвідомий страх
Якщо ви побачили метелика першим, це означає, що ви боїтеся зради. Це може бути пов'язано з тим, що в минулому ви пережили подібний досвід.
Якщо ви побачили гусеницю, у вас може бути "фазмофобія". Це страх різних фантастичних істот, як лісовики, домовики тощо.
Якщо першим, що ви побачили, став ніж, ви боїтеся загрози, яку й символізують ножі. Ваш страх також може бути пов'язаним із розвитком тяжкого або невиліковного захворювання. Важливо стежити, аби страх не став фанатичним.
Якщо ж ви побачили яблуко, то найбільше ви боїтеся смерті. Можливо, йдеться про страх втратити близьку людину. Можна припустити, що такі побоювання базуються на особистому досвіді, тому й засіли у підсвідомості.
Раніше ми ділилися тестом на визначення вашого справжнього психологічного віку.
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