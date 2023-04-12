Этот короткий тест раскроет ваш самый большой страх в жизни

У каждого человека есть свои переживания и страхи. Иногда бывает так, что вы даже не догадываетесь, что можете чего-то бояться, ведь это чувство лежит глубоко в вашем подсознании. Однако один быстрый тест поможет понять это.
Психологический тест в картинках на обнаружение своего страха - смотрите ниже в материале Styler.
Это изображение поможет определить ваш подсознательный страх
Если вы увидели бабочку первой, это значит, что вы боитесь предательства. Это может быть связано с тем, что в прошлом вы пережили подобный опыт.
Если вы увидели гусеницу, у вас может быть "фазмофобия". Это страх разных фантастических существ, как лешие, домовые и т.д.
Если первым, что вы увидели, стал нож, вы боитесь угрозы, которую как раз символизируют ножи. Ваш страх также может быть связан с развитием тяжелого или неизлечимого заболевания. Важно следить, чтобы страх не стал фанатичным.
Если же вы увидели яблоко, то больше всего вы боитесь смерти. Возможно, речь идет о страхе потерять близкого человека. Можно предположить, что такие опасения базируются на личном опыте, потому и засели в подсознании.
Раньше мы делились тестом на определение вашего настоящего психологического возраста.
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