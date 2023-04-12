Этот короткий тест раскроет ваш самый большой страх в жизни

Что нужно сделать

Внимательно посмотрите на картинку ниже.

Не рассматривая ее долго, поймите, что вы увидели первым.

Когда ответ будет найден, читайте объяснение после картинки.

Это изображение поможет определить ваш подсознательный страх

Что означает первое увиденное вами

Если вы увидели бабочку первой, это значит, что вы боитесь предательства. Это может быть связано с тем, что в прошлом вы пережили подобный опыт.

Если вы увидели гусеницу, у вас может быть "фазмофобия". Это страх разных фантастических существ, как лешие, домовые и т.д.

Если первым, что вы увидели, стал нож, вы боитесь угрозы, которую как раз символизируют ножи. Ваш страх также может быть связан с развитием тяжелого или неизлечимого заболевания. Важно следить, чтобы страх не стал фанатичным.



Если же вы увидели яблоко, то больше всего вы боитесь смерти. Возможно, речь идет о страхе потерять близкого человека. Можно предположить, что такие опасения базируются на личном опыте, потому и засели в подсознании.