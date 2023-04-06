Тест, який визначить ваш справжній психологічний вік: просто порахуйте собак
Психологічний вік - кількість років, які можна приписати людині відповідно до її способу думок і поведінки. Таким чином психологічний вік будь-якої людини може не відповідати способу її мислення як у позитивному, так і в негативному сенсі.
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Що потрібно зробити
Уважно подивіться на ілюстрацію нижче та порахуйте всіх собак, яких бачите. Після того, як зробите це, шукайте свій варіант у розшифровці результатів.
Тест на визначення психологічного віку
Дізнайтеся свій результат
- Якщо ви побачили чотири собаки
Ваш психологічний вік 15-20 років. Ви ставитеся до життя з простотою та позитивом. Веселощі та творчість наповнюють вас енергією. Такий спосіб життя робить вас по-справжньому щасливою людиною.
- Якщо ви побачили п'ять собак
Ваш психологічний вік 25-30 років. Ви вже досить свідома доросла людина, яка вміє самостійно розв'язувати проблеми. Та попри це ви все ще любите вечірки та не хочете ускладнювати собі життя.
- Якщо ви побачили шість собак
Ваш психологічний вік 30-40 років. Ви надаєте перевагу стабільному розміреному життю та завжди все ретельно продумуєте. Ця стратегія приведе вас до сформованого зрілого погляду на життя та бажаного успіху.
- Якщо ви побачили сім собак
Ваш психологічний вік 10-15 років. Ви бачите світ крізь рожеві окуляри, тому що у вашому серці живе наївна дитина. Разом із тим ви прості, вмієте радіти елементарним речам і дбати про людей, які вас оточують.
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