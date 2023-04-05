Ось як соцмережі впливають на психіку людини: дослідження
З початком повномасштабного вторгнення Росії українці почали частіше користуватися соцмережами, оскільки люди постійно моніторять новини. Втім вчені наголошуються, що таке користування інтернетом може негативно впливати на психіку.
Про це пише Hubz.ua.
Як соцмережі впливають на психіку
Науковці останніми роками досліджують, як використання Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok та інших популярних додатків впливає на психіку людини. Вчені стверджують, що негативних тенденцій простежується значно більше, ніж позитивних.
Дослідники з університету Глазко (Шотландія) дійшли висновків, що використання соцмереж понад 5 годин на добу може призвести до проблеми зі сном, депресії та навіть втрата пам’яті.
Дослідники з університету Суонсі (Уельс) довели, що чим більше часу протягом дня людина користується Facebook, тим менш вона задоволена своїм життям. У соцмережах людина бачить, як хизуються досягненнями інші користувачі, при цьому в інтернеті не видно зусиль, які докладаються для успіху.
Це дещо викривлює реальність, і може провокувати в інших невпевненість у власних силах і заздрість, що призводить до депресивних станів.
Як зменшити негативний вплив соцмереж
Молодша професорка психології Джорджтаунського університету (Вашингтон, США) Єлена Кецмановіч сформулювала рекомендації, які допоможуть зменшити негативний вплив соцмереж на психіку.
- Обмежте час перебування у соцмережах. Також контролюйте за яких умов ви це робите. Наприклад, під час обіду з сім’єю і друзями чи коли граєте з дітьми або спілкуєтеся з партнером. Відмовтесь від користування ґаджетами перед сном.
- Влаштовуйте "розвантажувальні" дні. Деякі вчені запевняють, що відмова від соцмереж на 5 днів знизить рівень стресу і збільшить задоволення від життя. Якщо не можете повністю відмовитись від соцмереж, то обмежте час проведення у них до 10 хв. на день.
- Спостерігайте за тим, що ви робите і як ви при цьому почуваєтеся. Вчені визначили, що ті, хто лише переглядає і читає чужі публікації, зазвичай почуваються гірше, ніж ті, хто публікує пости і спілкується через коментарі. Також експерти радять зосередитись на спілкуванні в соцмережах з тими людьми, яких знаєте у реальному житті.
- Використовуйте соцмережі свідомо. Спостерігайте за собою, коли у вас виникає бажання зайти в соцмережі. Іноді це спосіб уникнути серйозних думок і проблем у житті. Щоразу, коли відкриваєте соцмережі, дайте собі максимально чесну відповідь, навіщо ви це робите саме зараз.
- Відпишіться від непотрібних пабліків і незнайомців. Не варто стежити за сторінками чи людьми із нудним для вас, подразливим, образливим контентом. Відмовившись від них, ваш психоемоційний стан покращиться.
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