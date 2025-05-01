Цей концерт запам’ятається надовго: 5 причин відвідати особливе шоу БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ у Києві

Особливий день для Сергія Танчинця

Концерт 8 травня особливий не лише для фанів гурту, а і для самого фронтмена команди - цього дня він святкує день народження. Уже кілька років поспіль він проводить його саме на сцені, у колі слухачів. І це створює унікальну, емоційну атмосферу, яка точно запам’ятається кожному глядачеві.

Благодійна мета

З початку повномасштабного вторгнення БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ завдяки своїй концертній діяльності вже передали Силам Оборони України понад 86 млн грн. Тому їхні концерти - це не просто про музику, а й вагома підтримка українських військових.

Більша частина виручених коштів буде спрямована на реалізацію запитів наших захисників, закупівлю FPV-дронів та автівок. Відвідавши концерт, ви не лише отримуєте музичне задоволення, а й робите вагомий внесок у справжню українську Перемогу.

Довготривале повернення

Востаннє гурт зіграв концерт у Палаці Спорту ще у 2018 році. Тоді БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ зібрали близько 10 тисяч глядачів, а запис концерту переглянути понад 5 млн разів на YouTube. Тепер настав час створити нову історію - разом із вами.

Альтернатива перенесеному стадіонному шоу

Свого часу БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ анонсували великий концерт на “Олімпійському”. Втім, через пандемію, а згодом - повномасштабну війну, його проведення стало неможливим. Зараз власники квитків на стадіонний виступ можуть обміняти їх на квитки до Палацу Спорту. Це хороший шанс усе ж таки побачити концерт, на який чекали роками - нехай і в іншому форматі, але точно зі схожою атмосферою.

Соціальна реабілітація через музику

У час війни багато хто відчуває втому, тривожність або просто потребу в позитивних емоціях. Концерт - це не лише про музику, а і про спільну підтримку, зцілення та нагадування, що ми не одні. Концерти, похід до театру чи інші події допомагають знижувати рівень тривожності, повертають відчуття нормальності й надихають жити далі.

Попри всі виклики, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ продовжують творити, надихати та збирати тисячі людей у єдине музичне коло, яке без перебільшень допомагає українській армії.

Додамо, що квитки на великі концерти БО можна придбати на сайті гурту за цим посиланням.