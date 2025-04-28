Макс Барських здійснив мрію 8-річного фана просто на концерті: щемливе відео
Співак Макс Барських розчулив фанів. На концерті у Кривому Розі він здійснив мрію маленького фана, який вразив всіх своєю сміливістю.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), відео з концерту Барських опублікував у TikTok.
"Ось такий сміливий і талановитий хлопець сьогодні заспівав зі мною в Кривому Розі. А ви б наважились?" - підписав відео Макс.
Хлопчик, якого Барських запросив на сцену, хотів заспівати разом з ним. І артист здійснив його мрію, вони виконали пісню "Все можливо".
Публіка не очікувала, що дитина так впевнено співатиме та навіть не розгубиться на великій сцені. Тому на маленького артиста чекали оплески.
Сам Макс зазначив, що він захоплюється сміливістю хлопчика, адже сам навряд чи зумів би так співати у 8 років. І, сказав артист, можливо, на сцені поруч із ним стояла майбутня зірка.
"Тому заздалегідь беріть у нього автографи", - пожартував Барських.
@maxbarskih
Ось такий сміливий і талановитий хлопець сьогодні заспівав зі мною в Кривому Розі пісню «Все можливо». А ви б наважилися?Все можливо - MAX BARSKIH
Реакція мережі
Відео з Барських та його маленьким фаном розчулило підписників. У коментарях під відео вони пишуть:
- "Рухається як Макс"
- "Реально майбутня зірка, харизматичний хлопчина"
- "Молодчинка"
- "Сонечко таке. Радію, що Макс є прикладом для наших діток. Дякую, Макс, ти даруєш людям радість, добро і любов"
- "А як намагається повторювати рухи Макса. Молодець"
- "Мало хто так робить з артистів. Це було неймовірно"
- "Хлопець - великий молодець! З нього може вирости майбутній артист".
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