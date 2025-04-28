Макс Барських здійснив мрію 8-річного фана просто на концерті: щемливе відео

Співак Макс Барських розчулив фанів. На концерті у Кривому Розі він здійснив мрію маленького фана, який вразив всіх своєю сміливістю.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), відео з концерту Барських опублікував у TikTok .

"Ось такий сміливий і талановитий хлопець сьогодні заспівав зі мною в Кривому Розі. А ви б наважились?" - підписав відео Макс.

Хлопчик, якого Барських запросив на сцену, хотів заспівати разом з ним. І артист здійснив його мрію, вони виконали пісню "Все можливо".

Публіка не очікувала, що дитина так впевнено співатиме та навіть не розгубиться на великій сцені. Тому на маленького артиста чекали оплески.

Сам Макс зазначив, що він захоплюється сміливістю хлопчика, адже сам навряд чи зумів би так співати у 8 років. І, сказав артист, можливо, на сцені поруч із ним стояла майбутня зірка.

"Тому заздалегідь беріть у нього автографи", - пожартував Барських.

@maxbarskih Ось такий сміливий і талановитий хлопець сьогодні заспівав зі мною в Кривому Розі пісню «Все можливо». А ви б наважилися? Все можливо - MAX BARSKIH

Реакція мережі

Відео з Барських та його маленьким фаном розчулило підписників. У коментарях під відео вони пишуть: