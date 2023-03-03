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Цей хитрий трюк із губкою допоможе надовго зберегти пральну машинку новою

Як правильно чистити та доглядати за пральною машинкою (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Якщо ви помітили, що одяг після прання вже не такий чистий, як був колись - пора подбати про свою пральну машинку. Кілька простих дій допоможуть запобігти виходу її з ладу та дозволять прослужити довше.

Про це пише ресурс Sante plus.

Навіщо під час прання у барабан додавати губку

Все більше людей використовують простий трюк - під час прання у барабан машинки кидають губку для миття посуду. Вона накопичує на собі волосся, яке випадково може потрапляти з одягом. А ще - захищає від того, щоб волосся забивалось у щілини та труби машинки.

Також цей метод убезпечить від налипання волосся на одяг, що переться. А ще ця технологія ефективна проти шерсті тварин.

Проте все одно дуже важливо регулярно чистити пральну машину, тому що волосся може накопичуватися в трубах пристрою і в результаті пошкодити його.

Фахівці з прибирання радять використовувати текстуровані губки для душу, які більш ефективно затримують волосся.

Якщо дотримуватися цих запобіжних заходів, можна зберегти свій одяг чистим і уникнути пошкоджень пральної машини.

Як почистити пральну машину натуральними засобами

Скористайтесь наступним методом чищення - він найпростіший та найефективніший. При цьому неважливо, чи це модель машинки із фронтальним, чи верхнім завантаженням.

Виконайте наступні дії:

  • Візьміть склянку харчової соди і насипте її у відсік для мийного засобу.
  • Потім налийте склянку оцту - це один із найкращих антибактеріальних засобів.
  • Не забудьте переконатися, що пральна машина повністю порожня.
  • Увімкніть найшвидшу програму вашої пральної машини.
  • Зачекайте, поки завершиться повний цикл.

Очищаючи пральну машину оцтом і харчовою содою, ви отримуєте шипучу суміш, яка знищує всі мікроби та інший бруд, присутній у приладі, від шухляди для прального засобу аж до каналізації, включаючи труби та барабан.

Регулярно використовуйте цей прийом, щоб забезпечити оптимальну роботу пральної машини та уникнути неприємних запахів і накопичення бруду.

Як уникнути неприємних запахів у пральній машині

Неприємний запах свідчить про те, що ваша пральна машина сповнена бактерій або цвілі.

Щоб позбутись цієї проблеми, додайте дезінфікуючий засіб, який продається в супермаркетах, щоб знезаразити пристрій.

Якщо ви віддаєте перевагу натуральним розчинам, очистьте пральну машину оцтом за тим методом, який ми подавали вище. Потім помістіть у барабан миску з харчовою содою і залиште приблизно на 12 годин, щоб вона ввібрала неприємний запах.

Раніше ми розповідали про те, які режими у пральній машині економлять час і гроші.

Читайте також про те, чому пральна машина погано віджимає одяг.

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