Этот хитрый трюк с губкой поможет надолго сохранить стиральную машинку новой

Зачем во время стирки в барабан добавлять губку

Все больше людей используют простой трюк - во время стирки в барабан машинки бросают губку для мытья посуды. Она накапливает на себе волосы, которые случайно могут попадать с одеждой. А еще - защищает от того, чтобы волосы забивались в щели и трубы машинки.

Также этот метод обезопасит от налипания волос на одежду, что стирается. А еще эта технология эффективна против шерсти животных.

Однако все равно очень важно регулярно чистить стиральную машину, потому что волосы могут накапливаться в трубах устройства и в результате повредить его.

Специалисты по уборке советуют использовать текстурированные губки для душа, они более эффективно задерживают волосы.

Если соблюдать эти меры предосторожности, можно сохранить свою одежду чистой и избежать повреждений стиральной машины.

Как почистить стиральную машину натуральными средствами

Воспользуйтесь следующим методом чистки - он самый простой и эффективный. При этом неважно, это модель машинки с фронтальной, или верхней загрузкой.

Выполните следующие действия:

Возьмите стакан пищевой соды и насыпьте ее в отсек для моющего средства.

Затем налейте стакан уксуса - это из лучших антибактериальных средств.

Не забудьте убедиться, что стиральная машина полностью пуста.

Включите самую быструю программу стиральной машины.

Подождите, пока завершится полный цикл.

Очищая стиральную машину уксусом и пищевой содой, вы получаете шипучую смесь, которая уничтожает все микробы и другую грязь, присутствующую в приборе, от ящика для стирального средства и до канализации, включая трубы и барабан.

Регулярно используйте этот прием, чтобы обеспечить оптимальную работу стиральной машины и избежать неприятных запахов и накопления грязи.

Как избежать неприятных запахов в стиральной машине

Неприятный запах свидетельствует о том, что ваша стиральная машина полна бактерий или плесени.

Чтобы избавиться от этой проблемы, добавьте дезинфицирующее средство, которое продается в супермаркетах, чтобы обеззаразить устройство.

Если вы предпочитаете натуральные растворы, очистите стиральную машину уксусом по тому методу, который мы подавали выше. Затем поместите в барабан миску с пищевой содой и оставьте примерно на 12 часов, чтобы она впитала неприятный запах.