Цей "чайний тонік" зміцнить волосся та надасть блиску: його дуже легко зробити вдома

Звичайний чай може стати незвичайним секретом краси. Натуральний чайний тонік для волосся - новий тренд у догляді, який підкорює світ своєю простотою та ефективністю.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mind body green.
Чайний тонік для волосся корисний завдяки натуральним компонентам, що містяться в чаї - особливо в зеленому та чорному. Ось його основні переваги:
Цей тонік - простий, натуральний і бюджетний засіб, який легко приготувати вдома.
Чаї багаті на антиоксиданти, які нейтралізують та зупиняють пошкодження вільними радикалами.
Сам процес досить нескладний:
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