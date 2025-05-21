Этот "чайный тоник" укрепит волосы и придаст блеску: его очень легко сделать дома

Обычный чай может стать необыкновенным секретом красоты. Натуральный чайный тоник для волос - новый тренд в уходе, который покоряет мир своей простотой и эффективностью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mind body green.
Чайный тоник для волос полезен благодаря натуральным компонентам, содержащимся в чае - особенно в зеленом и черном. Вот его основные преимущества:
Этот тоник - простое, натуральное и бюджетное средство, которое легко приготовить дома.
Чаи богаты антиоксидантами, которые нейтрализуют и останавливают повреждение свободными радикалами.
Сам процесс достаточно несложный:
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