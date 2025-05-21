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Этот "чайный тоник" укрепит волосы и придаст блеску: его очень легко сделать дома

Среда 21 мая 2025 16:01
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Этот "чайный тоник" укрепит волосы и придаст блеску: его очень легко сделать дома Назван рецепт "чайного тоника", который укрепит волосы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Обычный чай может стать необыкновенным секретом красоты. Натуральный чайный тоник для волос - новый тренд в уходе, который покоряет мир своей простотой и эффективностью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mind body green.

Как улучшить состояние волос с помощью чая

Чайный тоник для волос полезен благодаря натуральным компонентам, содержащимся в чае - особенно в зеленом и черном. Вот его основные преимущества:

  • укрепление волос - танин и кофеин в чае стимулируют кровообращение в коже головы, что улучшает питание волосяных фолликулов и уменьшает выпадение волос
  • блеск и гладкость - антиоксиданты, содержащиеся в чае, придают волосам естественный блеск, делая их более мягкими и послушными
  • регуляция жирности - чай помогает нормализовать работу сальных желез, уменьшая жирность корней и освежая кожу головы
  • успокаивающий эффект - холодный чайный тоник (особенно в виде льда) снимает раздражение кожи головы и уменьшает зуд
  • предотвращение перхоти - антибактериальные свойства чая помогают бороться с перхотью и поддерживают здоровую микрофлору кожи головы
  • легкое тонирование - черный чай может придавать более темный оттенок волосам, освежая цвет, а ромашковый - слегка осветляет

Этот тоник - простое, натуральное и бюджетное средство, которое легко приготовить дома.

Чаи богаты антиоксидантами, которые нейтрализуют и останавливают повреждение свободными радикалами.

Как наносить тоник на волосы

Сам процесс достаточно несложный:

  • налейте в большую емкость два стакана кипятка и добавьте туда 3 чайных пакетика
  • дайте раствору остыть до комнатной температуры и перелейте в бутылку с распылителем
  • распылите на чистые волосы от корней до кончиков
  • оставьте минимум на 30 минут, затем смойте холодной водой. Вымойте голову шампунем, кондиционером и уложите волосы как обычно

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