Цей чай допоможе прибрати набряки під очима: працює краще за крем

Чому виникають набряки під очима?

Набряки під очима - це, по суті, затримка рідини у тканинах навколо очей. Шкіра в цій ділянці дуже тонка і чутлива, тому найменше накопичення рідини стає одразу помітним. Причини можуть бути різними:

Надлишок солі в раціоні

Сіль сприяє затримці води в організмі.

Недостатнє споживання води

Парадоксально, але коли організм відчуває дефіцит води, він починає її накопичувати, щоб уникнути зневоднення.

Недостатній або неякісний сон

Порушення циркадних ритмів впливає на кровообіг та лімфодренаж.

Алергії

Деякі алергени можуть викликати запалення та набряки.

Алкоголь та кофеїн

Дегідратують організм, викликаючи компенсаторну затримку рідини.

Хронічні захворювання

Проблеми з нирками, серцем або щитовидною залозою можуть бути причиною стійких набряків.

Генетична схильність

Деякі люди просто схильні до набряків через особливості будови тканин.

Який чай допоможе від набряків

Більшість кремів та патчів діють локально, знімаючи зовнішні прояви. Вони можуть зволожувати шкіру, покращувати мікроциркуляцію або надавати тимчасовий ефект охолодження. Але вони не вирішують кореневу причину затримки рідини в організмі. Ось тут на допомогу приходить кульбаба.

Як зробити засіб з кульбаби