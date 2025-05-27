Пийте це щодня протягом місяця – і ви зможете стерти ознаки старіння

Лікар Саураб Сеті, випускник Гарвардського університету та фахівець з гастроентерології, поділився простим лайфхаком, який, за його словами, може візуально "відняти" роки від вашої зовнішності.

Про що саме йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря.

Що треба пити для молодості

Лікар Сеті радить щодня додавати шматочок лимона до води, стверджуючи, що це може усунути явні ознаки старіння. У своїй пораді 42-річний лікар припустив, що постійне вживання води з лимоном протягом одного місяця може стати природним еліксиром молодості.

Він сказав, що лимони містять безліч корисних рослинних сполук.

"Лимони наповнені 30 різними корисними рослинними сполуками. Свіжовичавлений лимонний сік найкращий, оскільки він не пройшов пастеризацію, тому зберігає більше поживних речовин"", - повідомляє експерт.

Завдяки своїй природній кислотності лимони покращують засвоєння мінералів, зокрема заліза. Ці плоди також є чудовим джерелом вітаміну С, який підтримує вироблення колагену і є необхідним для здорової шкіри, суглобів і сполучної тканини.

Хоча лимонна вода не є безмежним джерелом молодості, вона може сприяти здоровішому, сяючішому кольору обличчя, який може зробити вас молодшими

Якщо вам важко вживати достатньо рідини протягом дня, додавання лимона до води може допомогти вам більше насолоджуватися напоєм, заохочуючи вас досягати своїх цілей. Національна служба охорони здоров'я (NHS) радить пити 6-8 склянок рідини, в ідеалі води, на день.

За словами лікаря, включити лимон у свій раціон просто - просто вичавлюйте цілий лимон у склянку води щодня.

Чи підходить лимон для всіх?

Більшість людей можуть безпечно вживати лимон у помірних кількостях, але деякі можуть страждати від алергії або побічних ефектів.

Лимонна вода може погіршити ваші симптоми, оскільки це кислота, тому краще уникати її щоденного вживання або використовувати лише невелику кількість. Висока кислотність лимонів також може з часом роз'їдати зубну емаль, особливо якщо вони регулярно присутні у вашому раціоні, що призводить до чутливості та пошкодження.