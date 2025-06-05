Этот чай поможет убрать отеки под глазами: работает лучше крема

Почему возникают отеки под глазами?

Отеки под глазами - это, по сути, задержка жидкости в тканях вокруг глаз. Кожа в этой области очень тонкая и чувствительная, поэтому малейшее накопление жидкости становится сразу заметным. Причины могут быть разными:

Избыток соли в рационе

Соль способствует задержке воды в организме.

Недостаточное потребление воды

Парадоксально, но когда организм испытывает дефицит воды, он начинает ее накапливать, чтобы избежать обезвоживания.

Недостаточный или некачественный сон

Нарушение циркадных ритмов влияет на кровообращение и лимфодренаж.

Аллергии

Некоторые аллергены могут вызвать воспаление и отеки.

Алкоголь и кофеин

Дегидратируют организм, вызывая компенсаторную задержку жидкости.

Хронические заболевания

Проблемы с почками, сердцем или щитовидной железой могут быть причиной стойких отеков.

Генетическая предрасположенность

Некоторые люди просто склонны к отекам из-за особенностей строения тканей.

Какой чай поможет при отеках

Большинство кремов и патчей действуют локально, снимая внешние проявления. Они могут увлажнять кожу, улучшать микроциркуляцию или оказывать временный эффект охлаждения. Но они не решают корневую причину задержки жидкости в организме. Вот тут на помощь приходит одуванчик.

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