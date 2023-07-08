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Цей аксесуар повинен бути у вашій шафі на будь-який сезон: приклади з фото

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Субота 08 липня 2023 17:25
Цей аксесуар повинен бути у вашій шафі на будь-який сезон: приклади з фото Який аксесуар обов'язково потрібно мати в гардеробі (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Літній сезон саме в розпалі, а це означає, що ще є час випробувати на собі цікаві тренди. Стилісти радять додати у свій гардероб звичайний коричневий ремінь, який зробить ваш повсякденний образ оригінальним і привабливим.

Як носити цей аксесуар, дивіться на фотоприкладах у матеріалі Styler.

З джинсами та сорочкою

Це найпростіший варіант поєднання коричневого ременя в повсякденному стилі. Найкраще обирати одяг світлих кольорів (білий, бежевий), а сам ремінь брати тонкий.

Доречною буде оверсайз сорочка. Тоді ваші ноги та талія візуально будуть стрункішими.

Цей аксесуар повинен бути у вашій шафі на будь-який сезон: приклади з фото

Фото: prostoway.com

З сукнею

Такий варіант більше стосується теплих об'ємних суконь, але влітку також іноді стає прохолодно. Образ буде досить простим, проте елегантним. Ремінь буде підкреслювати талію, завдяки чому буде вимальовуватися гарний силует.

Доповніть образ чобітками на підборах, сумкою та прикрасами.

Цей аксесуар повинен бути у вашій шафі на будь-який сезон: приклади з фото

Фото: prostoway.com

З піджаком

У цьому випадку ремінь стає скоріше доповненням, ніж самостійним елементом. Але разом із тим він додає вашому образу стриманості та трохи навіть суворості.

Усе, що вам потрібно, надягти ремінь на застібнутий піджак. Для цього варто обирати широкий ремінь, аби він був помітним.

Цей аксесуар повинен бути у вашій шафі на будь-який сезон: приклади з фото

Фото: pinterest.com; instagram.com/juli_shop.ua

Цікава варіація

Образи з коричневим ременем можна "крутити", як вам заманеться, добирати кольори, інші аксесуари тощо. Можна також спробувати оригінально заправити сорочку чи кофтину в ремінь. Таким чином ви зможете по-новому обіграти образ!

Цей аксесуар повинен бути у вашій шафі на будь-який сезон: приклади з фотоЦей аксесуар повинен бути у вашій шафі на будь-який сезон: приклади з фото

Фото: pinterest.com

Раніше ми писали, кому взагалі не можна носити оверсайз.

А ще розповідали, яку стрижку обрати у 2023 році, щоб мати стильний вигляд.

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