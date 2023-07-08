Этот аксессуар должен быть в вашем шкафу на любой сезон: примеры с фото

Летний сезон как раз в разгаре, а это значит, что есть время пробовать интересные тренды. Стилисты советуют добавить в свой гардероб обычный коричневый ремень, который сделает ваш обычный образ оригинальным и привлекательным.

Как носить этот аксессуар, смотрите на фотопримерах в материале Styler.

С джинсами и рубашкой

Это самый простой вариант сочетания коричневого ремня в повседневном стиле. Лучше выбирать одежду светлых цветов (белую, бежевую), а сам ремень брать тонкий.

Уместной будет оверсайз рубашка. Тогда ваши ноги и талия зрительно будут стройнее.

Фото: prostoway.com

С платьем

Такой вариант больше касается теплых объемных платьев, но летом тоже иногда становится прохладно. Образ будет достаточно простым, но элегантным. Ремень будет подчеркивать талию, благодаря чему будет вырисовываться красивый силуэт.

Дополните образ сапожками на каблуке, сумкой и украшениями.

Фото: prostoway.com

С пиджаком

В этом случае ремень становится скорее дополнением, чем самостоятельным элементом. Но вместе с тем он придает вашему образу сдержанности и немного даже суровости.

Все, что вам нужно, надеть ремень на застегнутый пиджак. Для этого следует выбирать широкий ремень, чтобы он был заметным.

Фото: pinterest.com; instagram.com/juli_shop.ua

Интересная вариация

Образы с коричневым ремнем можно "крутить", как вам хочется, подбирать цвета, другие аксессуары и т. д. Можно также попытаться оригинально заправить рубашку или кофточку в ремень. Таким образом, вы сможете по-новому обыграть образ!

Фото: pinterest.com