Церква сказала, що робити з українцями, яким релігія не дозволяє брати зброю до рук

На зустрічі Ради церков з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем обговорювалися важливі питання.

"Глави та представники конфесій обговорили з главою уряду низку практичних питань, які особливо актуальні в умовах воєнного стану. Передусім ішлося про сприяння душпастирській і соціально-гуманітарній діяльності релігійних організацій, спрямованій на надання допомоги постраждалим від російської агресії", - ідеться в повідомленні.

Ба більше, окрему увагу учасники зустрічі приділили діяльності священнослужителів під час війни, зокрема як капеланів у закладах охорони здоров'я та військових капеланів.

Іншим питанням була проблематика практичного механізму реалізації конституційної гарантії на альтернативну (невійськову) службу для вірян, чиї релігійні переконання не дозволяють брати до рук зброю.

"Замість кримінального переслідування таких вірян, буде доцільно залучити їх до роботи з посилення обороноздатності держави за межами військових формувань", - заявили в раді.

Зазначимо, що у зустрічі взяли участь глави та уповноважені представники Православної Церкви України, Української Греко-Католицької Церкви, Римсько-Католицької Церкви в Україні, Всеукраїнського Союзу Церков євангельських християн-баптистів, Української Церкви Християн Віри Євангельської, Церкви адвентистів сьомого дня в Україні, Української Християнської Євангельської Церкви, Української Євангельської Церкви, Української Лютеранської Церкви, Німецької євангелічної лютеранської церкви України, Духовного управління мусульман України, Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим, Об'єднання іудейських релігійних організацій України та Українського Біблійного товариства.