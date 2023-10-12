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На окупованих територіях українських священників замінюють російськими, - ЦНС

Україна, Четвер 12 жовтня 2023 23:02
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На окупованих територіях українських священників замінюють російськими, - ЦНС Фото: Росіяни посилали своїх священиків на окуповані території (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни продовжують утиски релігійних громад на тимчасово окупованих територіях України. Нині вони почали замінювати "незручних" українських священників російськими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Ворог примусово включає релігійні громади УПЦ МП до Російської Православної Церкви.

При цьому тих священиків, які відмовляються співпрацювати з ворогом, замінюють відрядженими окупантами з РПЦ. Крім того, представники РПЦ також обіймають посади в інших церковних громадах на ТОТ, наприклад, у захоплених храмах ПЦУ. Особлива увага приділяється Маріуполю.

Водночас так звані "попи" з РПЦ займаються агентурною діяльністю на тимчасово окупованих територіях, збираючи дані про патріотично налаштованих парафіян і священнослужителів. Потім ці дані передають російським спецслужбам.

У Центрі національного спротиву наголошують, що всі окупанти понесуть покарання за злочини проти українського народу, незалежно від того, чи носять вони костюм, сутану чи військову форму.

Вироки священникам УПЦ МП

Нагадаємо, ще у листопаді 2022 року стало відомо, що правоохоронці оголосили нові підозри митрополиту однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області через роботу на користь РФ.

Як повідомляло тоді джерело РБК-Україна, йшлося про митрополита Тульчинського і Брацлавського УПЦ МП Йонафана.

Правоохоронці уточнювали, що у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади та порушення кордонів країни.

В серпні цього року митрополит УПЦ МП отримав п'ять років в'язниці.

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