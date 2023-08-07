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Митрополит УПЦ МП з Вінницької області отримав п'ять років ув'язнення

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Понеділок 07 серпня 2023 20:06
Митрополит УПЦ МП з Вінницької області отримав п'ять років ув'язнення Фото: митрополит УПЦ МП з Вінницької області отримав п'ять років в'язниці (ssu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Суд вирішив ув'язнити на п'ять років митрополита однієї з Вінницьких єпархій Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

"За матеріалами Служби безпеки України засуджено ще одного митрополита УПЦ (МП) - голову Тульчинської єпархії у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Суд підтвердив доказову базу, зібрану спецслужбою, і призначив клірику покарання - 5 років позбавлення волі", - сказано у повідомленні.

Митрополит УПЦ МП з Вінницької області отримав п'ять років ув'язненняФото: суд над митрополитом однієї з Вінницьких єпархій УПЦ МП (ssu.gov.ua)

Як уточнюють правоохоронці, митрополит поширював серед віруючих листівки з пропагандою, у яких закликав до зміни державних кордонів України.

Також на одному з сайтів РПЦ він розміщував публікації, де підтримував окупантів та їхні військові злочини.

Що передувало

Нагадаємо, ще у листопаді 2022 року стало відомо, що правоохоронці оголосили нові підозри митрополиту однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області через роботу на користь РФ.

Як повідомляло тоді джерело РБК-Україна, йшлося про митрополита Тульчинського і Брацлавського УПЦ МП Йонафана.

Правоохоронці уточнювали, що у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади та порушення кордонів країни.

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